德里首席部長克里瓦爾稱新加坡有在地變種新冠，呼籲兩國斷航，印度外長蘇杰生痛斥這樣的發言「不負責任」。

亞太地區多國新冠疫情反撲，除了印度外，包括馬來西亞、新加坡等都重新實施嚴格的防疫措施，值得注意的是，這些國家因為疫情也開始鬧內鬨，印度地方官員指控新加坡出現在地變種新冠，讓星國氣到召見最高外交專員，印尼則以大馬疫情嚴峻，要民眾借鑑。

新冠肺炎延燒全球一年多，在歐美紛紛放寬防疫限制、摘下口罩之際，原先被視為防疫模範生的新加坡、馬來西亞、印度等亞太多國，後續幾波疫情再起，印度受當地變種病毒B1617影響，單日死亡數屢攀新高，馬來西亞昨（19）日再新增6,075人確診，創疫情以來單日最高紀錄，目前全國確診人數超過48.5萬人，新加坡昨日新增34例本土病例，累計境內超過6.1萬人染疫，全國封鎖一個月。

疫情嚴峻之餘，這些國家也爆發摩擦，新加坡《聯合早報》報導，《印度斯坦時報》（Hindustan Times）等印媒18日報導，德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）同日發布推文指控新加坡發現本土變種病毒，「對兒童特別危險，會導致印度出現第三波疫情」，呼籲政府立即暫停往來兩國的航班。

克里瓦爾的貼文惹怒星國上下，星國衛生部當晚反駁報導「毫無根據」，澄清「沒有新加坡變種病毒株」，更強調過去幾周發現的群聚感染病例都是源自於印度的B16172變異毒株，B16172是印度變種病毒B1617的變異株。

新加坡外交部昨日更為此召見印度駐星最高專員古瑪蘭（P Kumaran）表達「嚴重抗議」，星國外交部隨後表示，「如此有名的政治人物在做出這種指控之前，沒有查清楚事實，讓外交部感到失望。」新加坡外長維文也發布推文重申，「政客應該以事實論證！根本沒有什麼『新加坡變種』」。

Politicians should stick to facts!

There is no “Singapore variant”. https://t.co/SNJaF7wkwC https://t.co/pNgw4bkV4H — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) May 19, 2021

針對新加坡反應激烈，新德里電視台（NDTV）報導，印度外交部昨日下午回應，德里首席部長克里瓦爾「無權」對變種病毒及民航政策發言，印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）也發布推文指出，克里瓦爾的發言並不代表印度，強調新加坡和印度在對抗新冠一役中是堅固的合作夥伴，感謝新加坡在協助印度抗疫方面發揮的作用，他更撂下重話，「那些對事件應該有更多瞭解的人，不該以不負責任的言論，損害兩國長期的夥伴關係。」

Singapore and India have been solid partners in the fight against Covid-19.



Appreciate Singapore's role as a logistics hub and oxygen supplier. Their gesture of deploying military aircraft to help us speaks of our exceptional relationship. @VivianBala https://t.co/x7jcmoyQ5a — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 19, 2021

除了新加坡與印度爆發摩擦，馬來西亞《星洲日報》報導，印尼衛生部6日發布推文，要民眾嚴守防疫措施、少出門，從印度及馬來西亞的新冠反撲經驗吸取教訓，「借鑑印度及馬來西亞的遭遇，我們肯定不希望遭遇相同的情況。」

報導指出，大馬曾是世界公認疫情控制最佳前5名，「如今卻與印度一起被鄰國印尼引以為鑑。」

報導引述大馬衛生總監丹斯里諾希山的說法，指出馬來西亞抗疫沒有失敗，只是還未獲勝。

(中時新聞網)