【回憶殺】43歲女星侯怡君日前證實與66歲製作人蕭大陸登記結婚，正式邁入人生另一個階段，喜訊曝光令外界又驚又喜。事實上，侯怡君與蕭大陸曾分手，女方一度答應國標舞老師卜元的求婚，後來復合蕭大陸，再長跑近10年終於結婚。

侯怡君從國立藝專（現國立台灣藝術大學）舞蹈科畢業，踏入演藝圈後深耕戲劇圈，在許多八點檔詮釋反派角色一炮而紅，主持領域也有不錯的表現，曾和已故藝人豬哥亮搭檔《豬哥會社》，兩人一來一往的鬥嘴頗具「笑」果。感情方面，她20初頭歲就認識大23歲的蕭大陸，兩人愛情長跑10幾年，因對婚姻沒共識，2011年正式分手，隔年她在節目《舞力全開》認識小6歲國標舞老師卜元，兩人以結婚為前提交往，一個月後男方求婚成功，並在臉書公開PO出結婚書約、甜蜜合照和婚戒，還嗆蕭大陸宣示主權，喜訊才跟著曝光。

侯怡君曾和國標舞老師卜元論及婚嫁。（圖／中時資料照）

未料這段感情僅維持10個月就告吹，侯怡君當時召開記者會宣布單身，還護舊愛蕭大陸：「這些攻擊讓他受委屈了，在這個世界上除了爸爸媽媽，對我最好的人就是蕭大陸。」其實不難看出侯怡君對蕭大陸的難分難捨，單身的這段期間，她曾在節目《封面人物》形容對蕭大陸的感覺，「蕭大陸是個很NICE的人，又幽默又會保護人。」更表示不排斥和男方復合，道盡對舊愛的思念。

侯怡君和蕭大陸本月宣布結婚。（圖／中時資料照）

果不其然，侯怡君再度回到蕭大陸的懷抱，終於在愛情長跑第20年修成正果，一直很想當母親的侯怡君，很早之前就凍卵了，現在非常想生小孩，期待肚皮有好消息。剛新婚的侯怡君，現在沉浸的新手人妻的喜悅，16日罕在臉書放閃，貼出蕭大陸身穿T恤、短褲的下廚背影照，笑說：「小時候媽媽常說，廚藝不好以後怎麼嫁人，我心想：『找個愛煮飯的不就好了嗎？』」暗指蕭大陸就是那位愛烹飪的郎君，對話超級甜蜜。

(中時新聞網)