台灣本土感染病例日創新高，醫療機構量能不足，中央流行疫情指揮中心緊急宣布啟動4大醫療應變措施，要求全國醫療機構門診營運降載，暫緩健檢、物理治療和職能治療、美容等醫療服務。慢性病人如糖尿病、心臟病、高血壓、癌症等定期門診，已經排定的檢查、甚至癌症開刀要延期嗎？

●門診可延期，非緊急健檢、檢查、手術暫停

台大醫院宣布：「已預約5月17日～5月28日的門診民眾，強烈建議可延後就醫」，病人可憑預約紀錄打電話到門診業務諮詢單位延後門診，且該次不計算為爽約次數。

全台長庚醫院也因應國內疫情進入社區流行，並依據中央流行疫情指揮中心宣布，為保全醫療能量以應疫情發展需要，本院自即日起暫停（延遲）非急迫性的住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。

台北榮總今早宣布門診及相關檢查照常，但為配合疫情，自即日起降載全院醫療服務，減少、延後非緊急住院及手術，及非緊急必要之治療及檢查，包括自費健檢，民眾可參考手中紙本文件上聯絡電話，電話查詢改期。為減少群聚避免感染，非必要門診強烈建議延期或取消，民眾可憑預約單用電話或網路查詢改期或者取消。

●慢箋可至健保藥局或使用醫院領藥得來速服務

雖然疫情嚴峻，慢性病的威脅仍在，數百萬名高血壓、心臟病、中風和糖尿病等，還有癌症病人等慢性病患者的藥物控制仍應繼續。未來2到3週的「非急迫」的醫療需求，可先暫緩。有慢性病處方籤，可以到健保藥局領慢籤藥物；許多大醫院已有慢性病處方箋「得來速」，不用進醫院，甚或用醫院App先線上預約，縮短拿藥時間。已排定回診時間，或者病況穩定的病人，可以詢問醫院，或者在醫師門診時間致電，醫師討論因應的就醫方式，或是下轉到合作基層診所。

只要先預約，就可免入院、免下車領藥，降低院內感染風險。(圖/彰濱秀傳醫院提供）

●善用「查詢醫院醫師看診進度」

未來2到3週，如果原本已經排定要去做的非治療性的檢查，譬如子宮頸抹片檢查、乳房攝影、健康檢查；或者已約診的洗牙，建議先延期。如果可以延後進行的門診手術，請與醫師聯絡或是配合醫院通知。

如果必須要到醫院看門診拿藥的病人，很多醫院網站有「查詢醫師看診進度」，可以參考，盡量在看診號碼接近時再進醫院，避免長時間停留。記得全程戴好口罩，進出診間、醫院前後隨時隨地記得洗手。

為保全醫療量能，疫情嚴峻時期一切非緊急醫療暫緩。(圖/中央流行疫情指揮中心提供）

●緊急或有生命危險狀況 仍需進醫院治療

疫情當前，臨床醫療優先排序也跟著有變化。多數醫學中心強烈建議民眾將常規手術延後。比方切片、瘜肉切除手術，不會在短時間內有戲劇性病情變化，新冠病毒威脅當前，減少院內感染風險，暫緩為宜。

但如果有嚴重疼痛，例如突發性胸痛，很可能是自發性氣胸；壓迫性胸痛可能是心肌梗塞；急性腹痛可能是子宮外孕、腸穿孔，還是應盡快至急診就醫。

2020年3月中，美國紐約哥倫比亞大學醫學中心院方宣布了一個創院100年來史無前例的決定，因應新冠肺炎大流行，醫院停止所有非緊急常規手術，將23間手術室改裝成加護病房，只留下3間手術室，提供有立即性生命危險的手術需求。

這份刊登在《新英格蘭醫學期刊》的報告提到，2020年初，全美國、包括紐約市都是新冠肺炎大流行的重災區，哥倫比亞大學醫學中心面對可能耗盡的醫療設備，例如加護病房床位、呼吸器、葉克膜等維生儀器，院方決定暫停所有常規手術。

哥大醫學中心把23間手術室轉做加護病房，只提供了3間手術室，僅留下可執行緊急病況如穿刺傷、動脈瘤破裂的急救手術，並且把外科醫生，麻醉醫師和護理師的重新安排部署。醫院為此還開發一個手術排程順序分類系統，緊急程度是根據可以等候多長的時間開刀，而不會對病人造成傷害去定義，如下：

▲急迫手術：例如睪丸扭轉、氣胸、心肌梗塞、腦中風等，24小時以內必須開刀

▲緊急手術如骨折、腹膜炎，必須1～2天內開刀

▲半緊急手術如燒燙傷，必須3～7天清創手術

這個分類系統會評估手術預期使用醫療資源需求的強度。包括醫療人力、維生設備、個人防護耗材和血液製品等等資源預期消耗分為低、中或高。在大流行的高峰期，成立由醫院任命的審查委員會，分類上屬於急迫或緊急情況的病人直接進手術室，如果是半緊急手術則須由委員會評估決定是否批准病人進行手術，常規手術如乳房切片、腫瘤切除手術則暫停，新規定施行後，全院手術量驟減9成。

世紀瘟疫，造成了手術治療排擠效應，人類只能暫時低頭。

(中時新聞網)