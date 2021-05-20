台灣疫情大爆發，振興醫院營養治療科營養師陳韻婷提醒，輕症確診者務必多喝水，並多食用高營養密度的食物及飲品，天天測量體重，維持目前的體重。

感染新冠病毒之後，症狀為發燒、咳嗽、呼吸急促，導致身體疲累及食慾降低，陳韻婷說，這個時候更要好好地吃，攝取高熱量、高蛋白飲食，才有足夠免疫力對抗新冠病毒。

陳韻婷解釋，體內發燒，將加速身體代謝率，增加營養素需求量，此時，體內液體流失，導致脫水，就算不覺得口渴或飢餓，也必須進食及補充液體，攝取足夠的熱量及蛋白質。確診者對於熱量需求增加，每天熱量要比平時提高再多上200至250大卡，建議選擇含2至3份油脂來源的食物，例如，堅果種子、酪梨、乳酪。

此外，感染者應該多多攝取優質蛋白質，一般體重的成年人每天應食用280至400公克的蛋白質，來源為大豆製品、魚貝類、雞蛋、各種肉類、乳製品（牛奶、優格、起司等）、蛋白質飲品等。

由於食慾變差，陳韻婷建議，少量多餐，每隔2至3小時進食1次，1天6餐，藉此補充營養。在罹病時，建議適時補充營養補充品，在不感覺飢餓或對進食感到費力或疲累時，使用口服營養補充品，可快速補充身體所需的熱量、蛋白質及必需營養素，1瓶約可提供至少250大卡熱量及15至30公克蛋白質。

「如果持續發燒，一定要多喝水。」陳韻婷說，務必維持體內足夠的水份，避免脫水，一旦出現頻繁口渴感、發燒、尿液量減少、顏色變深、口乾、心跳加快、疲累及意識混亂時，就處於脫水狀態，容易引發肺炎，因此，一定要多喝水。預防脫水4要訣：

▸要訣1：每小時都喝水，至少每15分鐘應補充80至160ml液體。

▸要訣2：選擇多樣化的流質種類，避免味覺疲勞。

▸要訣3：睡前床邊應放置足夠液體，半夜醒來，就能飲用。

▸要訣4：若有嘔吐或腹瀉，除喝水外，需補充運動飲料等電解質液。

陳韻婷強調，體重是身體含水量及營養狀態的一個重要指標，體重變輕，顯示體內液體、脂肪、肌肉量持續減少。因此，確診者應該每天量體重，維持高熱量高蛋白飲食，搭配運動，才能保有抵抗力，並減少肌肉流失。

(中時新聞網)