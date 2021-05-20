疫情爆發以來，不到一年的時間就有疫苗了，不少民眾好奇為何新冠疫苗生產可以這麼快，會不會不安全？臺灣疫苗推動協會指出，新冠疫苗的研發與測試都有經過「嚴謹的審查及檢驗程序」，我國目前採購的疫苗都經衛福部衛生管理機關食品藥物管理署及醫藥品查驗中心審查，確認品質、安全及療效，才能核發緊急使用授權，專案輸入許可。

●研發時程縮短 沒有省略實驗步驟

臺灣疫苗推動協會呂俊毅秘書長指出，疫苗研發非常嚴謹，過去疫苗或新藥研發費十多年是常態，研發的流程進行動物實驗、人體試驗臨床（第一期、第二期和第三期），每一期都要花費兩三年時間，測試是否有毒性。此次研發不到一年時間，並沒有省掉實驗的任何步驟，主要是法規做彈性解釋，把時間壓縮重疊。他強調，每個階段都要做，只是把時間壓縮，所有才有辦法在短時間內把疫苗做出來。

●因應疫情嚴峻 法規上的彈性解釋

呂俊毅秘書長進一步說明疫苗實驗，動物實驗做到一半之後，若短期內無問題就會進行人體第一期臨床，同時動物實驗將繼續觀察，若有任何問題就會重新來過；第一期臨床做得差不多就進行第二階段，沒有省掉任何一個步驟。

呂俊毅強調，疫苗確實是壓縮時間，但沒有放棄該有的要求，此項缺點是如果有較慢發生的副作用可能短期內看不出來。他更強調，對於疫苗短期內上市，不代表是放水或濫造，因應疫情的嚴峻，使得在法規上做最大的彈性，讓研發過程在短時間內跑完。

(中時新聞網)