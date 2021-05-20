自去年2月以來，大陸與澳洲交惡情況加重，大陸開始限制澳洲的產品進口，但同一時間美國每月向大陸出口的葡萄酒、棉花、原木和木材一直在增加。美國對陸煤炭出口也在2021年迅速攀升，3月份比2月份漲一倍。值得一提的是，在大陸停止進口澳洲煤炭之前，與澳對陸煤炭出口量相比，美國對陸煤炭出口極少。

一些分析人士表示，這些貿易數據表明，儘管美國國務卿布林肯上周給出所謂「承諾」，宣稱華盛頓不會讓澳洲面臨所謂的「來自北京的經濟脅迫」，但美國仍將自身經濟利益置於盟友的經濟利益之上。

澳洲前駐陸大使芮捷銳則表示，這些言論相當於「通常向盟友作出的保持決心的空洞保證」。當「美國拒絕填補禁止澳洲貿易（參與）的大陸市場」時，華盛頓方面的支持才會得到證明。

在《南華早報》的評論區，有網友直言，「莫里森（澳洲總理）和澳洲人被美國耍了。即使在貿易問題上，美國也在關心自己的利益。」

本月，大陸國家發展和改革委員會宣佈將無限期暫停中澳戰略經濟對話框架下的所有活動。

(中時新聞網)