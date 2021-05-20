日本「國民老婆」新垣結衣昨(19日)宣布閃嫁《月薪嬌妻》搭檔星野源，女神死會消息令大批男粉絲心碎，只想問從來不避諱自稱長相普通，且身高168公分的星野源，是如何能追到比他高上至少1公分的新垣結衣？

其實現年40歲的星野源，才華出眾，不僅是專業演員，還是創作歌手與作家，也是繼桑田佳祐、小田和正、福山雅治、ATSUSHI（放浪兄弟主唱）之後，史上第5位站上日本五大巨蛋的個人男歌手。

俗話說自古美人愛才子。星野源在演藝圈異性緣奇佳，2006年在朋友介紹下認識歌壇天后aiko，兩人交往多年分手，之後他更相繼與夏帆、二階堂富美、石橋杏奈等知名美女明星傳出緋聞，連人氣主播有働由美子也曾傳與星野源有過一段情。

星野源曾因拍攝電影與夏帆傳緋聞。(取自日網)

在星野源與新垣結衣閃婚的消息傳出後，更有網友翻出2016年兩人剛合作拍攝《月薪嬌妻》時的一篇舊聞。星野源就被消息人士爆料，在拍戲期間，他總是一個人戴著耳機聽歌，新垣結衣剛開始還有所顧慮，後來實在太好奇，於是問他在聽什麼歌？星野源當下把一只耳機遞給她，原來他正在聽新垣結衣以前出的專輯。星野源的追求攻勢更是讓網友佩服不已，讚嘆真的太會了，根本就是撩妹大師都自歎不如的程度。

另外，在《月薪嬌妻》飾演新垣結衣小阿姨的女星石田百合子，在得知結婚喜訊後，更是激動發文，表示因為太驚訝都要流鼻血了，「現在我眼眶泛淚，素顏...但我現在就像我的角色一樣開心，恭喜，這真的是了不起的新聞。」飾演新垣結衣父親的資深男星宇梶剛士亦開心獻上祝福，「連我這裡都收到這麼多的祝福，證明真的有很多人喜歡這部劇，也喜歡這兩人，真的非常恭喜。」

(中時新聞網)