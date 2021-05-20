台股周三(19日)收在16132.66點，小跌13.32點，不過，盤中上下震盪逾260點，內外資大鬥法，外資在連續2天大買超後，反手轉為賣超293.81億元，分析師表示，外資其實一直沒有停止賣超的動作，先不論疫情，缺水、缺電對外資的投資意願會產生相當大的衝擊，未來2天，包括520在內，可能都屬整理行情，這2天強勢反彈的鋼鐵、航運族群要小心反彈上去會遇到高檔解套賣壓。

就在雙北市防疫進入第三級警戒後的第一個交易日，外資出乎各界意料之外的買超334億元，替國安基金暫時不需要進場護盤提供有力的支援，周二(18日)更直接暴漲792點，指數重返萬六大關，外資還是大買超221.34億元，沒想到周三就突然翻臉大賣超，啟發投顧副總田大為表示，外資從4月開始賣超，5月初也是賣超，其實並沒有停止過賣超的動作。

田大為表示，目前全台進入第三級警戒，台灣還沒有普篩，周三新增病例雖然沒有再擴大，但不代表疫情受到控制，從外資的角度來看疫情，跟台灣從本士的角度來看，不一定相同，尤其外資的投資金額是相當龐大的，看的主要是台灣的未來，例如疫情去年受到控制，卻在現在大爆發，而缺水、缺電問題，更是對外資的投資意願會產生相當大的衝擊。

田大為指出，周三的大盤走勢比較特別，是開低走高後壓回，終場雖然僅小跌13點，但盤中是多空拉鋸，上、下影線非常長，都在前一日收盤價附近，顯示前一日追價的投資人並沒有再追，會不會像5月10日的紡錘線一樣，接下來就大跌，他的看法並沒有那麼悲觀，不過，未來2天可能都會整理，5月接下來的交易日很有機會也是整理行情。

對於近期大跌、這2天又走勢強勁的鋼鐵、航運族群，田大為表示，以長榮為例，5月13日股價從跌停拉高再殺回來，就是在壓低出貨，這2天的強彈，大家認為是跌深後的反彈，等到了之前的起跌點，要注意上面有一堆解套賣壓，短線千萬不要躁進，不要看反彈了2天就追進去，就像不會因為下了一點點雨，缺水問題馬上就會解決。

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(中時新聞網)