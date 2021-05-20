由特斯拉和Coinbase牽頭的與加密貨幣相關的股票週三下跌，因為比特幣在短短一天之內暴跌了相當於熊市的水平。

根據Coin Metrics的數據，比特幣當日低點下跌逾30％，至30,001.51美元，為1月下旬以來的最低水平。截至美國東部時間上午11:00，價格最後下跌14％至$ 37,210.89。自4月中旬創下64,000美元以上的歷史新高以來，該加密貨幣已削減了一半。

在此之前，大陸週二禁止金融機構進行與加密貨幣相關的交易。另外，摩根大通的一份報告顯示，大型機構投資者正在拋售比特幣，轉而使用黃金。

Galaxy Digital執行長兼董事長Mike Novogratz告訴CNBC的「 Squawk Box 」說：「您遇到了很多事件……您開始打破價格行動中的積極性，現在我們有了清算事件。」 「它不會馬上反彈。它會鞏固一段時間。」

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）似乎改變了他對加密貨幣的態度後，表示該公司將停止接受比特幣付款，因為圍繞加密採礦的環境問題，本月比特幣的回調加劇了。

週三上午晚些時候馬斯克表示，在加密貨幣下跌的情況下，特斯拉沒有出售其比特幣。特斯拉週三上午下跌4％。

微策略（Microstrategy）下跌了9％，成為頭條新聞，該公司通過購買大量比特幣作為其公司資金而成為頭條新聞。

交易開始後，新公開的加密貨幣交易所Coinbase下跌了7％。該網站似乎在星期三早上對某些用戶關閉，但該公司表示，數小時後恢復了服務。

五週前，在Coinbase公開亮相之前，比特幣的價格達到了65,000美元，然後達到頂峰。

OANDA高級市場分析師愛德華·莫亞（Edward Moya）表示：「 Coinbase的交易首次亮相恰好是比特幣的最高價，許多交易者無法令人信服地爭辯說，此後它將能夠彌補所有損失。」

便利加密貨幣交易並已成為大買家的Square和PayPal分別在週三上午下跌了3.3％和0.8％。

交易開始後，Nvidia的股價下跌了約2％。該公司生產用於加密採礦的晶片，但據報導該公司試圖限制其使用。

持有大量比特幣的受歡迎的信託公司Grayscale Bitcoin Trust週三早晨下跌了11％。

(中時新聞網)