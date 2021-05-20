台灣水情拉警報，中南部水庫持續探底，但遲遲盼不到梅雨到來，對此一名深綠經濟學家在節目上表示，這是大陸打「氣候戰」，不讓華北鋒面南下至台灣導致，對此「氣象達人」彭啟明也忍不住在臉書回應「地科教育真的很重要，中小學都有教」。

彭啟明19日在臉書PO文「氣候戰？」，他表示近來看到很多人討論某政論節目的經濟專家，在談到台灣旱災時，說是對岸的氣候戰不讓華北鋒面南下，藉由這種方式恐嚇、重創台灣。

彭啟明說不談兩岸關係、衝突，單純從氣象角度出發，解釋所謂的梅雨鋒面並非來自華北，而是五六月從台灣生成後逐步往北，七月到華北或北海道。而今年到目前為止，長江中下游到華南，延伸到日本的梅雨鋒面發展旺盛，但台灣只有移動型鋒面在北方掠過，還沒有滯留鋒影響。

彭啟明指出，氣候跟氣象完全不同，目前只有氣象戰，而其也只是改造短時間天氣，從沒聽過長時間氣候的氣候戰。彭啟明進一步補充，表示大陸每年都有人工影響天氣的計畫，從十一五到目前的十四五，都有提到，但也沒到學者講得那麼誇大，否則為何大陸還會出現水災與旱災？

彭啟明文末也大嘆「全民的氣象地科教育真的很重要啊~這些中小學都有教喔。」，也貼出影片網址供大家評論。

(中時新聞網)