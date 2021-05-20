台灣在最近一周，接連發生2次大停電，而中選會才剛於14日宣布「反萊豬」、「公投綁大選」、「藻礁」三公投正式成案，加上先前已成案的「重啟核四」，四項公投案將於8月28日進行投票。據「TPOC台灣議題研究中心」統計發現，本週四大公投總聲量達7萬9549筆。其中，「重啟核四」的討論量就占61.1%，討論量暴漲639.2%。

《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」統計過去一週(5/12-5/18)四大公投的網路聲量發現，四大公投總聲量達7萬9549筆。其中，「重啟核四」的討論量就占61.1%，其次依序為藻礁24.6%、反萊豬13.5%，公投綁大選則缺乏討論,僅占0.9%。

八月4公投，聲量漲跌趨勢。(圖/翻攝自《TPOC台灣議題研究中心》)

進一步觀察「重啟核四」與「藻礁」兩案能源公投的討論量，可以發現「513停電事件」發生第一時間，反對藻礁公投陣營主打「南電北送造成大停電，請潘先生(藻礁公投領銜人)放過台灣」，將討論聲量帶至高峰。

而「重啟核四公投」部分，因台電17日宣布將再次實施分區停電，並且坦承電力吃緊的情況下，關於能源兩公投的討論再次炸鍋，且在18日雙方持續拉長戰線，聲量不減反增。連帶使核四一案的討論量暴漲639.2%，總聲量來到4萬8566筆；藻礁公投聲量相較於上週也上漲17.3%。

八月4公投，本周聲量走勢圖。(圖/翻攝自《TPOC台灣議題研究中心》)

《TPOC台灣議題研究中心》也指出，而若進一步將原始文章進行貼標，針對四大公投「同意」、「不同意」進行聲量分析，則發現國民黨提案的「反萊豬」以及「公投綁大選」同意方的網路聲量明顯大於不同意方。

面對台電五天內連續停電兩次，「缺不缺電」說法前後不一致，使得民眾對於能源議題感受越趨強烈，「發電牌」討論占優勢。因此，在聲量上呈現「藻礁」一案不同意大於同意，「重啟核四」同意比例略大於不同意，未來恐影響此兩案的公投結果。

(中時新聞網)