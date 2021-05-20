部落客「台灣妞韓國媳」表示，南韓的老公看到台北周末「空城照」後直呼，「太神奇了！」（資料照/黃世麒攝）

台灣本土病例多點爆發，中央流行疫情指揮中心19日宣布，即日起全國疫情警戒提升至第三級，至5月28日止，請全體國民遵守並落實防疫準則。嫁至韓國生活的部落客「台灣妞韓國媳」表示，南韓的老公看到台北周末「空城照」後直呼，「太神奇了！」對此，她坦言，國人能夠如此自律的原因在於「覺得還有機會壓回去」。

繼雙北淪陷後，指揮中心19日又宣布新增267名本土確診案例，其中各縣市確診人數也呈上升趨勢，指揮官陳時中宣布全國疫情警戒提升至第三級。臉書粉專「台灣妞韓國媳」18日發文指出，南韓的老公看了上周末的台北幾乎淨空的街頭照後問道，「你們這麼快就封城了唷？」

不過，她隨即回覆說，「還沒封。」老公好奇詢問，「那人呢？」得知民眾在疫情爆發後，紛紛選擇待在家中，不外出群聚，讓韓國老公驚呼，「也太神奇了吧！」至於大家能夠如此自律的原因，她指出，「因為我們覺得還有機會壓回去。」

台灣妞認為，大家之所以能夠如此自律，「因為我們覺得還有機會壓回去。」（資料照/ 黃世麒攝）

台灣妞表示，現在認真防疫都還有機會，過了這段壓回去的時機，「老實說認不認真都沒意義。」同時，她也呼籲民眾身上多帶一點口罩，除了可以自己換用，在外看到有人沒戴口罩時就遞給他，並提醒對方，「現在要保護自己耶。」

貼文一出，不少網友在底下留言，「好令人感動的一句話」、「要一起撐過，醫護人員為我們守在前線，我們為他們守在家」、「能自主封城的優秀國家，也只有台灣了！我們一定可以！」、「希望這次可以壓回去」。但台灣妞也提到，其實這句話言下之意也是說：「如果台灣人發現沒有辦法壓回去，就會變成跟現在韓國日本一樣了，跟病毒共存的無感生活。」

(中時新聞網)