本土疫情延燒，重創東港黑鮪魚專賣區買氣，不僅遊客少8成，連帶宅配也不好。（謝佳潾攝）

本土疫情延燒，重創東港黑鮪魚專賣區買氣，不僅遊客少8成，連帶宅配也不好。（謝佳潾攝）

本土疫情延燒，重創東港黑鮪魚專賣區買氣，不僅遊客少8成，連帶宅配也不好，打算歇業的攤商還同情漁民處境更艱難，因為魚賣不出去導致囤積、價格直直落，鮪魚拍賣價已在短短10天內跌了340.1元，目前每公斤均價297.4元。

「魚市場空到可以百米賽跑！」郭姓攤商指出，雖然魚市場是開放式空間，屏東目前又零確診，但國內疫情真的太嚴重，根本沒人敢出門，上周六日疫情大爆發時，遊客真的是瞬間少得可憐，比平日還要少，整個黑鮪魚專賣區根本空蕩蕩。

洪姓攤商也稱，正常來說，一般平日也會有10組客人，假日就更不用說了，但沒想到上周末連5組客人都不到，遊客至少減8成，而且也因為沒人來，連帶宅配買氣也沒有，加上物流業大亂，已經呈現現場銷不掉、寄賣也無法的窘境。

現值黑鮪魚捕撈季，不少攤商想在黑鮪魚專賣區大賺一筆，不料遇到疫情大爆發，百業重創，目前已有攤商萌生暫時歇業的打算，但卻稱「漁民比較可憐」，他同情道，攤商可以少進貨來節流，甚至先收起來休息一下都沒關係，但漁民的魚賣不出去怎麼辦？他強調，現在的魚價好便宜。

據漁業署市場行情統計，東港魚市場4日至12日的鮪魚拍賣均價每公斤514.2元至637.5元不等，但此後連日價跌，12日每公斤517.3元，13日直接跌至411.4元，18日更直接跌破300元、僅剩297.4元，與先前最高點僅差10天。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，自從黑鮪魚文化觀光季發展成熟後，黑鮪魚也漸漸從外銷轉至內銷，每年黑鮪魚季期間都會銷不少量到中北部餐廳，因此這波疫情確實造成買氣不佳的問題，不僅攤商受挫漁民也不好過。

為此，鄭鈺宸已函文向立委周春米求助，請委員協調中央持續辦理去年對漁業的紓困等計畫，如近海冰鮮鮪類交易獎勵措施、東港櫻花蝦紓困計畫、調高漁獲外銷運費補貼標準等，以調節供需穩定魚貨價格，保障漁民收益。

(中時 )