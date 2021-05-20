隨著新冠疫苗在許多國家開始接種讓疫情逐漸受控，但仍有許多國家卻面臨新一波的疫情反彈，其中大部份來自於持續變異、傳播能力更強、重症率更高的病毒。由於現有疫苗對不斷出現的變種病毒保護力持續減弱，許多藥廠已開始針對變種病毒改良現有疫苗，研發出「新冠疫苗2.0」，預計明年開始讓已接種過疫苗的民眾接種新的疫苗，這意味著不斷變異的新冠病毒可能會因此而長期在人類社會存在。

現有各種新冠疫苗已由統計數字證明確實對抑制疫情有效，義大利的研究表明， 不論是輝瑞/BioNTech、莫德納（Moderna）或阿斯利康 （AZ）疫苗，所有年齡層民眾在接種第一劑後就能大幅降低感染風險，接種2劑後確診率減少80%，重症率減少90%，死亡率減少95%。

雖然滅活疫苗的保護效力較低，但能減少傳播，並大幅降低重症率與死亡率。圖為一名馬來西亞婦人接種大陸科興公司滅漢活疫苗。（圖／美聯社）

但是，德國專家提醒，現有疫苗的免疫力大約能持續半年左右，先前接種過的人必須在秋天時再接種一次，現在接種的人則要在明年初重新接種。這意味著未來要有效防疫，所有的國民一年內可能得接種2次，如果不具備半年內完成全民（或至少70%）接種能力，等於是疫苗接種得一直追著病毒跑，猶如無止盡的防疫噩夢。

德國疫苗接種委員會主席默滕斯（Thomas Mertens）表示，病毒幾可確定已經不會離開人類，因此民眾必須做好明年可能就要重新接種疫苗的準備。在部份群體中已經發現，疫苗在應對變種病毒時有保護能力下降的現象，尤其是對某些年齡層與一些基礎疾病患者。

研究發現，阿斯利康疫苗和強生疫苗對南非的變種病毒並沒有那麼有效，其他疫苗保護力也或多或少受到影響，因此專家認為應該要提前施打改良後的第2代疫苗。圖為強生疫苗。（圖／路透）

研究發現，阿斯利康疫苗和強生疫苗對南非的變種病毒並沒有那麼有效，其他疫苗保護力也或多或少受到影響，因此專家認為應該要提前施打改良後的第2代疫苗。圖為阿斯利康疫苗。（圖／路透）

德國社民黨政治家、傳染病學家勞特巴赫（Karl Lauterbach）指出，現有疫苗出現對變異毒株效果不佳的情況，例如阿斯利康疫苗和強生疫苗對南非的變種病毒並沒有那麼有效，因此有必要提前開始施打改良後的疫苗。但是，實際情況是現在還有很多人連第一劑疫苗都還未接種，遑論根本還未研究出來的變種病毒疫苗。

即便如此，研發新的疫苗仍是無法迴避的途徑，歐美藥廠早已開始著手研發對抗變種病毒的第2代疫苗，用以應對目前被認為傳播能力較強、重症率較高的英國變種、南非變種、巴西變種與印度變種，雖然現有疫苗對這些變種毒株仍有保護效力，但疫苗對不同變異毒株的效力確有不同程度的下滑。

台灣近日疫情擴大，大量民眾湧入醫療院所施打疫苗。圖為台南民眾接種疫苗。（圖／台南市衛生局）

目前正在進行第2代疫苗研製藥廠，包括由英國葛蘭素史克（GSK）與德國CureVac公司合作進行的疫苗2.0計劃，預計今年秋季進行臨床試驗，據稱對丹麥變種、英國變種和南非變種特別有效。美國莫德納公司（Moderna）也在進行2代疫苗研發，目前正測試3種不同的疫苗加強劑，其中一種是針對最初在大陸武漢出現的病毒；另一種是針對南非變種；還有一種則測試不同的mRNA鏈，對大陸最初新冠病毒，與英國、南非的變種有效。若一切順利，該疫苗可能在10月獲得批准，並在今年底上市。

美國莫德納與輝瑞、德國BioNTech等各大藥廠正積極研發第2代疫苗，以應對愈來愈多的變種病毒株。（圖／路透）

輝瑞/ BioNTech和英國阿斯利康等公司也有2代疫苗研發計劃，其中輝瑞可能會拔得頭籌最先獲准在歐洲使用。歐盟在5月已經向輝瑞/BioNTech提前預訂9億劑第2代疫苗，美、英等最先拿到第1代疫苗的國家，也已經展開相關談判。

總之，專家們依目前情況判斷，新冠病毒可能不會SARS病毒那樣消失，而是會和人類長期共存。未來仍應持續執行戴口罩、勤洗手、減少群聚等常規防疫措施，把病毒威脅控制在較低水準，讓社會經濟生活受到較少的影響。病毒因會持續變異，接種疫苗或許無法真正實現群體免疫，但仍可以降低傳染率、重症率與死亡率。未來或許如專家所預言，新冠疫情可能常態化、流感化，持續研發更新的疫苗或治療藥物的工作必須一直持續下去。

(中時新聞網)