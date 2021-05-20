國內新冠肺炎進入社區傳染階段，繼日前有台北地院法官父親、高檢署法警確診，台北地院19日晚間又出現一名法官助理確診，法官被通知須隔離，目前已擴大匡列接觸者。

據了解，該名男性法官助理在為北院民事庭上班，平時租屋在外，根據調查，上周期間住在同層樓的室友先傳出症狀，經篩檢後確診新冠，日前該名助理法官也開始發燒，並前往醫院治療與採檢，19日晚間採檢結果出爐為陽性，疫調人員緊急通知北院，力可引起北院人人自危，並同時進行大規模消毒

據了解，該名法官助理平時不在北院的司法新廈辦公，但其工作內容仍與法官有接觸，因此北院緊急通知與其有接觸的法官與其餘人員居家自主管理，其餘相關疫調仍在進行中，以免疫情擴散。

而司法新廈同棟建築中有，台北地檢署、台北地院以及法務部，三個機關共用一個出入口，為國內的司法重鎮大廈，北檢在昨日晚間接獲有確診者出入大廈的消息後，緊急連絡業者於現場進行大規模清消，消滅病菌。

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(中時新聞網)