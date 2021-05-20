近來用電量大增，加上全國高中以下停課不停學、公司行號啟動分流辦公等，都讓電力負荷滿載。台灣一周內大停電兩次，成了疫情期間的另一個話題。在台電說明限電原則後，H組頓時炙手可熱，但可別以為「一日H、一世H」，一個不注意，組別是會改的。

全台灣分為A至J（沒有G）共9組，其中H組因周邊有國防、交通等重要機構，或警局、學校等單位，不列入限電組別；I組為特高壓工業用戶、J組是台電電廠配電線路的變壓器饋線，上述兩組也都不列入限電組別。

因此，H組得天獨厚的地理環境，成了網友稱羨對象，更在停電夜裡顯得與眾不同，甚至有人認為，組別將是未來影響房價的關鍵因素之一。

但H組就真的永遠「白天不懂夜的黑嗎」，倒也未必，網路上已經有不少人提供自家組別遭變更的狀況，有人從A組換成E組、更有人從H組改成C組，最主要原因，和變電所有關。

台電表示，若該用戶所屬區域的變電所進行設備汰換工程，因相關用電線路調整，是有可能影響原組別；類似的情況不多，但不保證百分之百不會發生。民眾每次收到電費帳單，最好多留意一下組別有沒有改。

(中時新聞網)