台南市新營區生達製藥工廠今早發生大火，現場大量黑煙竄出，南市消防局獲報派遣30分隊112人員、51車趕往灌救，初估燃燒面積為100平方公尺，消防人員目前正灌救中，大量濃煙直達天際，數公里外就看得見，雖然無人受困，正值交通尖峰時段，警方呼籲用路人行經此路段注意安全。
由於火勢與濃煙太大，警消已在鐵廠房附近佈滿水線射水，警消表示，目前初步尚未釐清火勢從何而起，疑似瓦斯管線破裂引燃大火，一路延燒到隔鄰鐵皮屋工廠，因濃煙影響交通，台一線長榮陸橋至高鐵橋下暫雙向封閉。
南市消防局今早約6點16分獲報，新營區開元路上生達製藥工廠發生火警，派遣第一大隊、新營、白河、六甲、學甲、後壁等消防分隊前往灌救，消防人員抵達時，鐵皮工廠已冒出大量黑煙，趕緊請求支援，同時佈水線灌救。
直到早上7點半火勢仍猛烈，現場有毒化物磷苯2甲酸及丙酮，計約50多種化學物，消防局派出各式器材車、泡沫車等控制火勢蔓延，所幸未傳出有員工受困，詳細起火原因、財損及燃燒面積，仍待進一步調查。
(中時新聞網)
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