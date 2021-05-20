台灣本土疫情狂燒，全國防疫提升至第三級警戒，一名女網友在臉書發文抱怨，在家門外想抽菸，結果剛脫口罩就被開單，讓她怨念滿滿地說「這樣要怎樣抽？」引起網友討論，不少人見狀打趣說，因為家裡不能抽、三人以上場所也不能，現又規定外出得戴口罩，會不會經過這波疫情，一堆人戒菸成功？根據規定，三級警戒民眾外出皆須配戴口罩，如果違規將被罰3千至1萬5千元，讓許多人驚呼，這口好貴。

一名網友昨晚在臉書社團《爆怨2公社》上發文分享，她在家門外抽菸，結果才把口罩拉下來，準備要點菸，結果就被經過的員警開單，讓她瞬間怨念滿滿地問說，到底要怎樣抽菸？家裡不能，三人以上的場所也不能，如今口罩也不能摘？

貼文引起網友熱烈討論，不少人看完之後打趣說，該不會等這波疫情過去，一大堆人戒菸成功。另也有網友表示疫情嚴峻真的只能忍耐，「現在是非常時期，忍耐一下吧」、「忍阿，我一天兩包半的人，目前有12h都是在外面的，也是忍過來了。 回家馬上哈一根頭會暈咧」、「別哀了！我在工地吃便當也被警告口罩不能拿下來」。

女分享對話截圖表示，她在家門外脫口罩抽菸，結果準備點菸的時候，就被開罰單，因為疫情警戒升三級後，全民外出皆須配戴口罩。（圖／翻攝自爆怨2公社）

也有許多網友分享不摘口罩抽菸的妙計，「自家陽台或頂樓啊，真的不行，家裡開窗啊」、「我是回車上抽開天窗，不敢開窗戶」。其中一名網友分享一則影片，只見他戴了兩個口罩，上面的蓋住鼻子到人中，下面戴一個蓋住下嘴唇至下巴，兩個口罩交接的縫隙恰好能稍稍露出嘴巴，並戲稱「「已戒菸十年的我，看好了，我只示範一次」，讓不少人看了笑翻。

不過，有網友也感嘆地說，原PO的這一口菸，價值上千元啊！中央流行疫情指揮中心昨（19日）宣布全國正式進入「第三級警戒」，因此民眾外出須隨時配戴口罩，違規可依《傳染病防治法》罰3000元至15000元不等。

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(中時新聞網)