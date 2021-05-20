比特幣交易價格一個月前飆上歷史高點，近期面臨沉重賣壓，今天盤中一度崩跌30%。這波令投資人措手不及的殺盤還蔓延其他加密貨幣，這項新興資產暴起暴落的風險展露無遺。

去年初，比特幣交易價格約7000美元，在熱錢簇擁下，今年4月中一舉衝上6萬4829美元高點。自上週起，加密貨幣賣壓出籠，比特幣今天遭受重擊，一度陷入3萬美元保衛戰；截至美東時間下午5時30分，跌幅縮小到12%，一個多月來市值仍蒸發逾40%。

其他加密貨幣也未倖免於難。乙太幣（Ethereum）與狗狗幣（Dogecoin）盤中最大跌幅都超過40%，即使午盤跌勢緩和，跌幅仍逾25%。

過去一年，加密貨幣投機熱潮加溫，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）等名人加持帶來的光環，更讓看好加密貨幣前景的多方士氣大振。但水能載舟亦能覆舟，加密貨幣在市場情緒轉向時顯得格外脆弱。

比特幣年初曾因特斯拉宣布買進並接受顧客支付而飆漲，這股大型企業接受度增加的樂觀情緒上週被馬斯克澆了一盆冷水。

馬斯克12日以加密貨幣「挖礦」耗能不利環境為由，宣布特斯拉暫停接受使用比特幣購車。這顆震撼彈導致加密貨幣市值單日蒸發逾3000億美元。馬斯克隨後澄清特斯拉未出脫比特幣，今天發推文以表情符號呈現特斯拉擁有「鑽石手」，暗示續抱高風險資產，讓比特幣獲得些許支撐。

加密貨幣另一致命傷是多年來難以突破監管障礙。中國網路金融、銀行、支付清算3大協會昨天聯合公告，指虛擬貨幣炒作盛行、暴漲暴跌、擾亂經濟金融正常秩序，金融與支付機構不得推展相關業務。

中華民國中央銀行3月也警告，虛擬通貨缺乏制度性安排，難以廣泛應用於支付領域。比特幣價格漲幅遠超過其他金融商品，在無合理的內含價值支撐下，恐有泡沫破裂疑慮。

華爾街日報分析，加密貨幣暴起暴落存有結構性因素。這項資產交易所廣布全球，每天24小時交易。無論漲跌，一旦走勢確立，在缺乏收盤敲鐘和熔斷機制干預的情況下往往一發不可收拾。

觀察近期美股走勢，也能發現投資人歷經一年來熱錢拉抬的盛宴後已趨於謹慎，提早為聯邦準備理事會（Fed）日後縮減貨幣刺激布局，使得去年漲勢兇猛的科技股表現疲弱。

比特幣等加密貨幣暴跌之際，美股因投資人減持高風險資產而不穩，道瓊工業指數早盤曾重挫587點，午盤略有起色，終場下跌164.62點，跌幅0.48%，收在33896.04點。這項指數7日站上歷史高點後，8個交易日來第6度收黑。

(中央社)