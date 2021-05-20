2020年12月民進黨全數通過開放萊豬的9項行政命令。(取自趙少康臉書)

2020年11月，時任行政院發言人丁怡銘汙衊北市冠軍牛肉麵使用萊牛。(取自趙少康臉書)

蔡英文總統第二任期今(20日)滿一周年，也是其執政滿五週年，中廣董事長、資深媒體人趙少康昨(19日)晚間在臉書推出「蔡英文執政週年回憶錄（上）」，提到前總統府發言人丁允恭醜聞、開放萊豬等爭議事件，並問大家「過去這一年，你過得好嗎？」

趙少康19日貼文寫下，「隨著蔡英文執政邁入第五年，民進黨各種施政弊端大量出現，只想問，回顧過去一年，你／妳過得好嗎？」他提到，「蔡英文2020年連任後，違背選前『總統不得兼任黨主席』主張，以『雙標』開啟自己的第二任期，隨後又提名陳菊為監察院長、濫權將水利會收歸國有、蘇震清捲入SOGO收賄案等事件，種種荒唐行徑凸顯民進黨完全執政完全亂政 。最後在2020年12月通過9項萊豬進口行政命令，結束蔡政府2020年荒腔走板的執政」。

趙少康更在臉書上傳9張有關「蔡英文執政周年回憶錄（上）」的梗圖，他說，「在蔡英文連任周年前夕上線，除了喚起大家對民進黨執政傲慢、荒腔走板的記憶，也要追究還有哪些需要被解決的事，竟在事過境遷後悄然了之。請問總統，一年過去了，民之所欲，還是您心中最軟的一塊嗎？

至於趙少康上傳的一系列梗圖，包含5月20日蔡英文宣布回任民進黨主席，遭網友抓包她11年前曾批評時任總統馬英九，不應身兼總統和黨主席，和5月25日媒體報導，新內閣女性比例為史上最低、6月29日，民進黨主張廢考監，兩院卻提名陳菊擔任監察院長，監委名單挨批史上最綠、最酬庸、7月13日民進黨立院黨團總召柯建銘次子涉運毒，檢方諭令10萬交保、8月則是「史上最大立委涉賄月」，時任總統府秘書長蘇嘉全因姪子、立委蘇震清涉嫌收賄，請辭獲准。

另外，趙少康的梗圖更提到，9月則是前總統府發言人丁允恭因醜聞請辭，更形容此月是「公事恭辦月」」、10月為「空軍哀悼月」，因為該月29日發生飛官朱冠甍殉職，半年後又發生兩名優秀飛官羅尚樺、潘穎諄殉職、11月為「政院造謠月」，時任行政院發言人丁怡銘汙衊北市冠軍牛肉麵使用萊牛，道歉所買100碗牛肉麵被網友抓包打統編、12月就是民進黨全數通過開放萊豬的9項行政命令。

(中時新聞網)