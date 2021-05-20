防疫警戒三級標準自雙北擴及全台，包括王品(2727)、瓦城(2729)、饗賓餐旅、集團屋等連鎖餐飲集團，以及代理經營摩斯漢堡的安心(1259)、麥當勞、肯德基、漢堡王等連鎖速食業者，為配合防疫措施，均先後宣布暫停全台門市內用服務，轉攻外送外帶及車道點餐服務。

王品目前全台20個品牌共有287家門市，除了台北萬華、新北蘆洲的7家暫停營業至28日，考量同仁及消費者用餐健康，宣布全國其餘273家門市即日起暫停內用、僅提供外帶外送服務，並祭出「外帶滿599折100」優惠，折抵金額無上限。

在台擁有7個品牌的瓦城，亦宣布全台132家門市全面暫停內用，同時強化外帶外送服務，並宣布5月底前啟動全國最大雲端廚房供應量能，將既有品牌全面增建雲端廚房，預計全台將有近300家雲端廚房門市全面上線，提供更多元的餐飲選擇與地區更便利的外送服務。

瓦城董事長徐承義在對全體同仁公開信中，承諾將不減薪、不裁員，並同步啟動全國最大雲端廚房上線，保障同仁持續就業，需防疫照護假的同仁可比照政府規定辦理申請。他強調，只要大家謹守本分、正面樂觀，配合政府政策積極調整自己，絕對可以戰勝疫情。

旗下擁有「饗食天堂」、「開飯川食堂」等7品牌的饗賓餐旅集團，18日即宣布全台46間門巿暫停內用服務，並提供「饗帶走EATOGO」外帶外送服務。總經理陳毅航在對同仁公開信中，提醒務必做好防疫工作、照顧自己和家人外，亦強調集團會撐住、並正常發薪。

陳毅航認為，現在對餐飲業與所有的實體經濟來說「就是最壞的狀況」，雖不能預測何時會變好，「但肯定不會更壞」。他表示，相信1～2個月內疫情會控制住、疫苗量會增加，這段時間的堅持與忍耐，是為了之後可以好好生活， 相信可以克服任何困境、變得更強大。

連鎖豬排店吉豚屋宣布，旗下7家門市至28日暫停內用服務，加強外帶與外送服務，並提供外帶85折、1公里內滿額免費安心外送服務、預訂免下車零接觸服務等防疫優惠，同時推出3大提升免疫推薦元氣便當。

安心宣布全台290家摩斯漢堡即日起停止內用服務至28日，並鼓勵消費者選擇外帶及外送服務，即日起至31日寄出「MOS Order APP專屬優惠」，歡迎顧客先行下載事先點餐，方便現點現做餐點外帶或外送至家中，並歡迎臨櫃消費時使用多元支付消費。

(時報資訊)