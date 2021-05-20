台北時間5月20日凌晨法甲聯賽迎來重頭戲，那就是法國盃決賽，雖然巴黎聖日耳曼無緣歐冠和法甲聯賽冠軍，但他們有機會拿下法國盃頭銜，讓今年賽季不會無功而返，而今天他們做到了，他們以2：0終結摩納哥，取得本屆法國盃冠軍，而且難得的是今天主將內馬(Neymar)因黃牌累積太多沒上陣，但仍靠姆巴佩(Kylian Mbappe)和其他球員聯手拿下勝利。

此役姆巴佩率領迪馬利亞(Angel Di Maria)、英卡迪(Mauro Icardi)先發上陣。雙方一直到第13分鐘才完成首次射門，第19分鐘摩纳哥後場失誤，姆巴佩抄截後帶球攻入禁區，起腳沒有進球，但英卡迪補上輕鬆將球射進球門，巴黎1：0領先。下半場雙方換場再戰。第63分鐘，迪馬利亞傳球，帕瑞德斯(Leandro Paredes)右腳踢偏沒進，一直到第70分鐘雙方都還是沒能攻入分數

而到了比賽進行1分鐘後，姆巴佩禁區內接到隊友切入傳球，他直接單刀起腳破門，巴黎終於擴大比分來到2：0，全場比賽結束後巴黎以2：0擊敗摩納哥，奪得隊史第14座法國盃冠軍獎盃，值得一提的是，這也是他們近7個賽季第6度取得法國盃冠軍。

這場賽前雙方在歷史共交手90次，巴黎卻以30勝24平36負處下風，而且又少了主將內馬，其實要獲勝並非容易，但他們在法國盃交手6次，巴黎取得5勝1敗優勢，進了10球僅丟1球，兩隊最近在2016-2017賽季準決賽中相遇，巴黎5：0橫掃摩納哥，近10次打摩纳哥7勝1平2敗，這也難怪今天有極大信心拿下對手，而這場勝利也讓巴黎本季沒有空手而回，加上主將內馬確定續約，球隊未來仍大受好評。

(中時新聞網)