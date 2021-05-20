國內疫情嚴峻，本土確診案例連日暴增，台北萬華區因為「阿公店」成為了重災區，顯見八大行業漏洞多，是一條難以預測的病毒傳播鏈，叫民眾心慌慌，因此婦產科名醫蘇怡寧昨（19）日特別在臉書轉貼粉絲私訊，對方在內容提到，八大行業受疫情影響嚴重地下化，酒店、酒吧停業後，小姐和客人全轉移到招待所、旅館、摩鐵開趴，所以才希望透過醫師公開發聲，讓各界正視疫情破口。

醫師蘇怡寧轉貼網友私訊指出，八大行業漏洞多，小姐及客人轉戰汽車旅館或招待所開趴，盼透過其發聲，讓社會留意此情況。（圖／臉書_蘇怡寧醫師愛碎念）

根據婦產科名醫蘇怡寧該則臉書貼文，有網友傳遞訊息，指稱許多八大行業的業者，17日酒店、酒吧依規定停業後私下動作不斷，頻頻PO出徵召訊息，地點遍佈板橋、台中、桃園中壢、基隆、高雄等，其中不乏疫情熱區，訊息中還提醒小姐記得戴口罩防疫。

醫師蘇怡寧轉貼網友私訊指出，八大行業漏洞多，小姐及客人轉戰汽車旅館或招待所開趴，盼透過其發聲，讓社會留意此情況。（圖／臉書_蘇怡寧醫師愛碎念）

這讓蘇怡寧看了無奈於文中表示「這真的不是我的專長，我不知道該如何解決八大行業的問題，真的頭很痛，但我願意幫忙發聲讓大家來正視這個問題」，並強調「台灣不能再有更多的黑數了」。

此外全島一命，蘇怡寧也指出「國難當前，都什麼時候了，為什麼還是有這麼多人管不住自己的小頭？」「你有兩隻手不是嗎，雙手萬能你不懂？忍一下可以活更久你不要？奇怪了」、「八大行業的問題到底該怎麼辦呢，一定得有人出來想想辦法吧」。

不少網友看了這則貼文，也都難掩氣憤，紛紛納悶反諷「我其實很想知道為什麼買春這麼重要」、「看來兩個星期後回學校是不太可能了」、「真的是國難當頭還一堆人在亂，有些人管不住小頭是因為大頭已經壞掉啦」，還有人覺得解決這件事是當務之急，並提出計策「應該讓每次疾管署衛教廣告開頭先說得病會陽痿這件事」、「大概是....沒人告訴他們得了可能會陽痿」，另外更有網友提出其他黑數，叫人哭笑不得「還有百貨業，來自各地的櫃姐通車來上班，人潮雖然減少了，但還是看得到夫妻戴N95來逛街（？） 媽媽小朋友們來逛街（？）防疫假當颱風假的概念」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)