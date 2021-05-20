全台升第三級警戒 指揮中心上午加開全國防疫會議｜2021.05.20

疫情不斷升溫，疫情指揮中心昨（19）日宣布，全國升級為三級警戒，實施至5月28日止，並於今日起，指揮中心每天上午9點30分與地方首長舉行全國防疫會議。

全台疫情大爆發，每日本土確診病例皆以破百例激增，且有往南擴散的趨勢。指揮中心今上午由副指揮官、內政部次長陳宗彥召開記者會，說明有關防疫資源的整合，並檢視防疫進度，同時駁斥假訊息。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，19日宣布全國警戒升至第三級。（資料照）

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，與22縣市開會後有幾項共識，首先是資訊做法要一致性，也請22縣市盤點疫情熱區，設置採檢站，所有相關設置都要提報給指揮中心，指揮中心會提供評估與協助。對於相關程序、設置，指揮中心會將流程制定好並提供相關標準，讓各縣市政府有所依循。

第三，陳宗彥指出，關於政府防疫物資的需求，上上週物資組就已通知地方政府，今天有請地方政府提供包括醫療院所等防疫工作所需、消防人員、環保局清消等。

第四，陳宗彥說，醫療資源會統籌全國盤點跟資源運用，做跨縣市的最佳運用；而5月16日也授權地方政府可公布確診者足跡，有些是跨縣市，會再次提供地方政府相關資訊，避免有足跡公布不一的狀況。

第六點，陳宗彥表示，有關各醫療院所疫苗，現存可使用的疫苗一定優先給醫護人員接種，後續會視情況安排第一線人員施打。

此外，指揮中心也駁斥不實訊息，並提供打假三步驟：多疑、多查、不亂傳，多加求證，以衛福部與疾管家資訊為主，勿輕信、勿隨意轉傳，否則將面臨3年以下有期徒刑或300萬元以下罰金，並可利用第三方假訊息查證平台、撥打防疫專線1922，或向衛福部疾病管制署、地方衛生局等單位洽詢。

(中時新聞網)