法國解封第二階段今天上路。睽違半年，藝文活動中心、餐廳酒吧與百貨商家可開門營業。儘管部分生意未如預期，但餐廳、酒吧人潮洶湧，政治人物與民眾開心高喊「重獲新生」。

睽違6個多月，劇院、電影院以及餐廳終於可以開門迎接消費者；百貨公司在內的非必要性商家也在關閉3個多月後再次營業。營業活動皆須遵守防疫規範與社交距離；餐廳只開放戶外用餐區；宵禁時間從晚上7時調整至晚上9時。

今天上午9時不到，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與總理卡斯特克斯（Jean Castex）在媒體簇擁下，到總統府艾里賽宮（Elysee Palace）附近咖啡館，享受解禁後的第一杯咖啡。馬克宏在推特上寫道：「讓我們再次找回生活的藝術，同時遵守防疫規範。」

許多政治人物，包括財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）、勞動部長柏納（Elisabeth Borne）與性別平權部長席亞帕（Marlene Schiappa）等，都在社群媒體上發布慶祝餐廳和酒吧重新開張的貼文。

法國國家科學研究中心（CNRS）政治傳播專家分析，內閣成員除了企圖與人民拉近距離，更是要讓民眾感覺他們值得享有這份自由。

今天一早就有民眾在拉法葉百貨前排隊，工作人員也在門口以列隊鼓掌方式歡迎第一批入店的民眾。但營業後，人潮並未如預期湧進，許多櫃位前消費者寥寥無幾。拉法葉百貨負責人李歐（Alexandre Liot）向費加洛報（Le Figaro）表示，「人們厭倦了待在電腦前，人潮應會逐漸回籠」。

一名法國消費者Kelly向中央社表示，能夠再次出門逛街的感覺很好，因為網路購物退換貨的時間與手續都比較麻煩，還是現場挑選比較安心，而且出門透透氣感覺很棒。

相較於零售業的冷清，餐廳與酒吧人潮聚集，即使中午時分下大雨，也澆不熄民眾湧至戶外餐桌用餐的渴望，甚至有民眾撐著傘用餐。

到了晚間，酒吧內人潮更是接踵比肩，民眾表示，「我們受夠了三明治和Uber Eats」。許多法媒以「我們重生了」為標題，傳達法國民眾今天的心情。

卡斯特克斯與文化部部長巴舍洛（Roselyne Bachelot）晚間出席電影「她的迴轉練習」（Slalom）在巴黎電影院的放映。卡斯特克斯表示，很驕傲能以行動表達支持。法國電影院聯盟主席帕特里（Richard Patry）說：「多虧全國人民的支持，今天電影票房為平常週三的兩倍，顯示人們非常想重回電影院。」

馬克宏下午訪視法國東部歐伯省（Aube）體育場館時向隨行媒體表示：「國家首要之務是要逐步找回正常的生活、用疫苗保護人民，並再次尋回生活的平衡。」他說：「今天，我們可以合理地感到自信，但仍必須保持警戒。」

法國第二階段解封同時，疫情出現好轉跡象。全國感染率已下降為7天10萬人中有149名確診病例；4月初時，這個數字還是400多例。醫院內的情況也持續緩解，昨天全國有4015名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）重症病患，比前一週下降15%。過去24小時的確診人數為1萬9000多人。

下一階段解封預計為6月9日，屆時咖啡廳與餐廳將可開放內用，運動中心也可復業，宵禁時間將再延後為晚上11時。（編輯：馮昭）1100520

(中央社)