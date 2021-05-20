台灣連續4天本土確診數破200例，根據疾管署「全國本土病例地理分布圖」顯示，我國從去年1月累計至今共有1329例本土個案，重災區雙北破千例，而原本維持本土確診數0的台南市也破功，出現2人確診，西半部近8成縣市皆已淪陷，僅剩嘉義縣市和屏東縣維持零本土。

根據疾管署「全國本土病例地理分布圖」顯示，從去年1月至今，國內累計1329例本土個案，其中以新北市597人最多，接著依序是台北市526人、桃園市82人、彰化縣58人、宜蘭縣21人、基隆市17人，以上這6個縣市皆是紅色警戒燈號。

而橙色燈號的縣市有4個，分別是高雄市11人、台中市7人以及新竹縣市各3人；黃色燈號的縣市僅台南市2人；淺綠色燈號的是苗栗縣和雲林縣，這2縣市目前都只有1例本土個案。

截至目前仍維持0確診的有9個縣市，包括嘉義市、嘉義縣、南投縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、金門縣、連江縣、澎湖縣，目前燈號仍舊維持深綠色。根據最新的病例分布圖，台灣西半部多數的縣市都已經淪陷，只剩下嘉義縣市和屏東縣沒有本土確診案例。

台灣昨新增267例本土個案，其中127例為男性、140例為女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，居住縣市分別為新北市129例（中和區26例為多）、台北市70例（萬華區31例為多）、彰化縣28例，桃園市16例、高雄市8例、台中市5例、基隆市4例、宜蘭縣3例、台南市及新竹市各2例；新增縣市為台南市。

(中時新聞網)