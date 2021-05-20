本土疫苗大爆發，台灣面臨疫苗數不夠，且僅有單一疫苗選擇性不足問題。衛福部部長陳時中12日一度鬆口，稱地方政府可透過合法藥商向衛福部申請，意即可自購國際疫苗；13日卻又改口稱，疫苗應由中央統籌處理，舉世皆然台灣也不例外。對此，媒體人朱凱翔直言，陳改口的原因是「害怕人家買到BNT輝瑞疫苗」，因為民進黨對正統代理商上海復星有心魔，就要逼全台人一起承擔。

根據《中國時報》12日報導，國民黨立委陳玉珍當日早上質詢時詢問陳時中時，若地方政府能採購、經費也夠，是否可自行購買國際疫苗？陳回應，需要透過有執照藥商做輸入許可，並向指揮中心申請，只要合法合規定就可以這樣做。但據14日媒體報導，陳時中與台北市市長柯文哲共同召開記者會時，又澄清12日的說法只是就法律層面回應立委質詢，但在政策方面，因疫情已進展到相當程度，疫苗、接種必然是由中央統籌，地方有意見可來談。

面對陳時中的改口，朱凱翔19日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文道：「為什麼陳時中要改口不讓地方政府自行採購疫苗？因為很可能買得到啊！為什麼側翼要超前狂洗國民黨就是要買中國疫苗？因為害怕人家買到BNT輝瑞疫苗啊！民進黨有心魔不能跟明媒正娶的代理商上海復星買，別人可沒這症頭。所以你就知道誰只搞政治，管你去死，生要你做黨的人，死也得是黨的鬼。」

文章一出，網路迴響熱烈，獲得超過3000個讚、超過170則留言與超過110次分享。網友紛紛回應：「搞不好擁有很多台灣上市疫苗廠的股票啊！怎能不捧場自家產品，台灣人不打，外銷也難呀！總不能等著下市吧！」「之前一年多都買不到，現在疫情爆發就買的到了，是要等出人命了才要買嗎？堅持要等國產疫苗上市發大財？」「ㄧ開放不就更顯得執政黨的無能」、「和上海復星回扣不好談啊」、「如果地方採購疫苗單價比中央便宜⋯⋯那不就是炸鍋了」。

(中時新聞網)