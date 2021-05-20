台灣疫情如遍地烽火，不少縣市都傳出確診，其中又以北巿萬華區最嚴峻。近日網路瘋傳兩段影片，萬華的深夜來了2台救護車，1名女子拿著行李往救護車方向走去，途中疑似當街狂咳，醫護人員趕緊上前幫忙；另外1名女子則是虛弱地躺在擔架上，被送上救護車，整個過程被樓上的居民全程目睹，感嘆過去的熱鬧景象，只剩下救護車鳴笛聲。

一名網友昨（19）日在臉書社團《我是萬華人》分享兩段影片指出，18日深夜來了2輛救護車，醫護人員穿著全套的防護衣及防護面罩，此時1名女子手拿著行李往救護車方向走去，疑似因有症狀產生不適感，才走幾步便將手中的行李放在地上，接著到一旁彎腰狂咳，看似十分不舒服，醫護人員見狀趕緊上前協助，女子還不時以手摀住口鼻，她自行走上救護車，救護車才離去。

另一台救護車則是在現場待了好一段時間，只見其中一名醫護拿著民眾的行李，其他的醫護則是推著擔架在公寓門前，擔架上還躺著一名看似十分虛弱的女子，遭醫護人員抬著上救護車才離去。原PO表示，看到這個景象真的感到「很可怕」，更透露一天下來大約有20台救護車，同時也感慨過去街上人聲鼎沸，非常熱鬧，自疫情爆發後，過去熱鬧歡樂聲樂只剩下救護車鳴笛聲。

貼文曝光後，網友也紛紛留言，「真的好可怕，大家做好防疫，提醒自己跟朋友家人」、「住在萬華的我們已經好幾天一直聽到救護車」、「拜託大家出門一定要戴口罩」、「看起來真的好可怕」、「希望大家都平安」。

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(中時新聞網)