櫃檯買賣中心規畫的「櫃買市場業績發表會」下周將推出「智慧科技」、「生技醫療(一)」及「生技醫療(二)」主題，邀請亞泰(4974)、凱崴(5498)、倉和(6538)、健喬(4114)、友華(4120)、大樹(6469)、奈米醫材(6612)、太醫(4126)、寶島科(5312)等公司參與。

櫃買中心指出，因應政府持續推動產業創新計畫，以智慧科技為基礎，透過產業超前部署，讓臺灣在後疫情時代，掌握全球供應鏈重組的先機，5月24日邀請「智慧科技」相關領域表現優異之公司，包括：影像感測器(CIS)廠—亞泰、知名鑽針廠—凱崴及太陽能網版廠—倉和等公司經營團隊線上直播說明。

自109年以來，受到國際疫情影響，國內整體生技族群受到高度關注，而「生技醫療」產業亦為櫃買市場重要特色產業之一，櫃買中心將於5月25日邀請國內知名學名藥廠—健喬、營養保健及西藥產品代理廠—友華及國內醫藥品連鎖通路商—大樹；5月27日邀請醫療器材塗層與人工水晶體及植入系統專業廠—奈米醫材、知名醫療器材及醫建工程市場廠—太醫及台灣最大的眼鏡通路商—寶島科等6家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

(時報資訊)