合庫金(5880)旗下合庫銀行獲金管會核准開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」業務，為第二批核准4家銀行名單之一，該行將正式成立「私人銀行部」服務頂級億元客戶，由專業理財經理人及商品研發團隊提供總資產新台幣1億元以上之高資產客戶更多元化金融商品諮詢服務，積極響應政府發展台灣成為「亞洲高階資產財管中心」政策。

合庫金日前法說，對於台股後市持續看好，在台股的持股水位，自第一季至今，已再投入約100多億元入市，整體部位已達約400億元，來到歷史新高，且未來還有加碼空間。顯見台股近期雖拉回，合庫仍以實際行動支持台股。至於選股策略，合庫金主管表示，將挑選具產業前景、高股息的績優股，以長期投資獲取穩定股息為目標。

合庫銀表示，此次獲准開辦新財管方案後，將成立私人銀行部作為服務高資產客戶之專責單位，希冀透過金控資源整合及跨業合作，推動「信託2.0計畫」及「財管2.0方案」，聚焦金字塔頂端客群，積極滿足高資產客戶資產配置、家族理財及傳承接班等多元化需求。

合庫金首季稅後純益47.77億元，年增16.4%，每股稅後純益（EPS）0.34元。其中核心子公司合庫銀行第1季稅後純益39.74億元，受惠財管、信用卡手續費及金融商品淨收益增加，年增10.11%，合庫證券獲利大增1.4倍，合庫人壽也成長47.92%。

(時報資訊)