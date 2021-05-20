小編今天（20日）精選5件不可不知的國內外財經大事。教育部宣布全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，意外激出「筆電之亂」，父母急購入NB、平板電腦「備戰」，相關個人裝置瞬間成搶手貨，於各大實體通路、電商平台近乎銷售一空。

【1】全台停課 突引爆筆電之亂

國內本土疫情擴散，全台各級學校停止到校上課，改採線上教學。消息一出瞬間引爆「筆電之亂」，NB相關供應鏈、網通、銷售通路成「三大受惠族群」。華碩筆電於網購通路銷售暴增八倍，股價衝上21年來新高；網通股台揚、訊舟、電商龍頭網家亦股價強勢。

【2】外資大賣走人台幣升轉貶

新冠本土疫情全面提升到三級警戒，缺電、缺水步步進逼，形成股匯雙殺，外資轉賣上市櫃316.76億元，更在午後進場買匯準備閃人，造成新台幣由升轉貶，終場收在27.982元，貶值3分，總成交量17.92億美元；台股19日下跌13.32點收16,132.66點，成交值小增至4,418億元。

【3】比官股愛台灣！投信頂鋼盔 連11日買超

投信就是愛台灣啦！近來外資忽買忽賣，就連八大官股券商也是買賣操作靈活，投信則是老神在在，漲跌都買，扮演台股最強的多頭主力部隊，19日不甩外資賣超294億元，持續買超節奏，鎖定儒鴻、可成及國泰金等股，單日買超21.95億元，呈現連11買，共141.18億元，寫下歷史第六高連買金額。

【4】中信金開第一槍：今年經濟成長 只能拚保四

國內疫情大爆發、全台升至三級警戒，讓金控對未來展望趨保守。中信金控19日舉行第一季法說會，由中信金控總經理吳一揆及財務長暨發言人邱雅玲共同主持。邱雅玲指出，疫情爆發前各機構本來預估台灣2021年GDP可逾5％，但現在疫情爆發、水情吃緊下，中信金內部預估今年台灣全年GDP將趨近4％挑戰，至於通膨則會溫和成長1％、新台幣匯價則估在28元上下波動。

【5】20家全球石化巨頭 被點名環境浩劫幫凶

吸管、寶特瓶等用過即丟的一次性塑膠，已被視為造成地球汙染的一大禍源，最新報告點名石油、化工等20家巨頭企業是環境浩劫幫凶，全球超過半數的一次性塑膠製品係由它們生產。

(中時新聞網)