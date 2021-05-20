駐美代表蕭美琴表示，沒有國家能獨自對抗武漢肺炎（新冠肺炎，COVID-19），這個嚴峻的人道災難需要國際合作，以保護全球健康、人類安全與經濟復甦。她呼籲讓台灣參與世衛大會（WHA）共抗疫情。

蕭美琴今天在「國家利益」（The National Interest）雜誌的投書中指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）爆發一年，全球仍面臨疫情重大衝擊。儘管台灣在防疫有所貢獻，但即將在24日召開的WHA仍未邀請台灣與會。

她細數各國對台灣參與世界衛生組織（WHO）的聲援，包括七大工業國集團（G7）外長的聯合聲明、法國參議院的決議案、美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）發布聲明力挺台灣，以及全球300多名議員響應美國國會議員在社群媒體發動的「讓台灣幫忙」（#LetTaiwanHelp）運動。

蕭美琴指出，疫情爆發後，台灣與全球各地公衛官員、專家學者積極交換防疫措施訊息，台灣透過全球合作暨訓練架構（GCTF）研討會、亞太經濟合作會議（APEC）健康與經濟高階會議等主動推動國際合作。疫情期間台灣也提供大量援助，向80多個國家地區捐贈超過5400萬個外科口罩、大量醫療用品與個人防護設備。

她表示，當全球致力於從疫情造成的經濟與社會動盪復甦時，應當讓台灣參與。台灣是科技與全球供應鏈重組的重要合作夥伴，台灣能利用工業競爭力，促進疾病預防、醫學與數位醫療保健方面合作。

蕭美琴表示，疫情不分國界，沒有地緣政治、階級或社會之別。台灣現正面臨確診病例急劇增加，在全球公衛體系中，不落下任何人至關重要。

她指出，沒有國家可以獨自對抗疫情，這個本世紀最嚴峻的人道主義災難要求強化國際合作。台灣是全球有意願與堅定的合作夥伴，致力於尋求有意義參與WHO與其他國際組織，「讓台灣參與，更多生命將因此受益」。（編輯：黃自強）1100520

(中央社)