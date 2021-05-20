由太平洋高壓主導的天氣，將有劇烈變化！最快下周二（25日）一道「梅雨滯留鋒」抵達台灣附近，為一連5天的降雨周揭開序幕。今仍高溫炎熱，西部上看38度、東部約33度，午後有陣雨或雷雨。氣象專家們認為，下周的滯留鋒面對水庫解渴一定有幫助，但能不能全面紓旱，還要再觀察。

大雨特報在昨天中午過後發布，局部地區下起不小雨勢；今上午回歸盛夏，大雨特報變成了高溫資訊，共15縣市受影響，其中南投、台南、高雄都列為紅色燈號。

氣象局指出，今苗栗以南、大台北盆地、宜蘭、花東縱谷都有高溫36度以上，西半部局部地區上看38度。中午過後熱對流激發，有陣雨或雷雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》撰文，指根據最新模式模擬，「梅雨季滯留鋒面」下周二晚間抵台後，在環境條件充分配合下，將帶來「劇烈天氣」。

吳德榮指出，這波滯留鋒目前在華中一帶，明、後天會帶來部分水氣，周日（23日）北退、下周二再度接近，而且一待就是5天。視其「熱力（低層暖濕程度）」及「動力（水平及垂直風切）」條件，有激發「劇烈天氣」及明顯降雨機率。

吳德榮進一步指，下周幾乎都在下雨，僅周四（27日）鋒面稍微北移，降雨趨緩，接著再增強。這波降雨來勢洶洶，可望為台灣水庫解渴，但下到什麼程度、範圍，目前還待觀察，能不能完全紓解旱情，吳德榮態度保留。

(中時新聞網)