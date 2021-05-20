美股周三盤中一度重挫逾500點，科技股遭到狂殺，背後原因是虛擬貨幣市值崩跌，比特幣一度跌至31000美元，狗狗幣也跟著腰斬，財訊傳媒董事長謝金河表示，虛擬貨幣與各國金融監管機構的鬥爭持續，且全球對碳中和、零碳排放有共識，虛擬貨幣受到嚴重衝擊，接下來台灣顯卡產業也可能因此受到牽連，另外台灣受到本土疫情牽連，內需產業影響大且久，台股恐不易創歷史高峰。

針對近日虛擬貨幣的震盪，謝金河說：「這個現象可以看出，各國央行展現強力手段，對於超越中央銀行監管的虛擬貨幣宣戰，這次中國政府出手，威力最大。未來虛擬貨幣與各國貨幣監管的鬥爭，可能會一直持續下去，誰會勝出？我們只有往下看下去。」

從另一個角度來看，虛擬貨幣的下跌也反映出全球對碳中和的共識，謝金河表示，「另一個角度是，全球對碳中和、零碳排放有共識，未來耗電量很大的挖礦行業會成為眾矢之的，各國會嚴加取締，這對於台灣的顯卡產業可能帶來衝擊，包括過去一年支援乙太幣的愛普可能會受到衝擊。」

此外，謝金河認為，投資的路上不會一直都開綠燈，尤其虛擬貨幣的崩盤，讓女股神Cathie Wood身價縮水，「過去一年，女股神Cathie Wood虎虎生風，但今年她操作的基金慘跌市值掉了35%，投資人紛紛離她而去，她今年大力押注的Coinbase從上市首日的429.54美元，跌到224.8美元，已是腰斬等級。」

謝金河也指出，特斯拉執行長Elon Musk是今年最大輸家，「馬斯克先炒高比特幣，說可以買特斯拉，造成比特幣大漲，後來又說不行，造成比特幣狂跌，後來再炒狗狗幣，創造逾百倍大漲幅，如今一天腰斬。馬斯克太隨興，他的公司治理毫無章法，漸漸影響特斯拉的投資價值，今年股價從900.4殺至546.98美元，市值剩下5341億美元，馬斯克成了今年最大輸家。」

話鋒一轉，謝金河也就台灣現況做提醒，「投資市場向來是變動不居的，不會一直開綠燈，也不會有永遠的贏家，像過去一年風調雨順的台灣，現在雨不順，電不來，又加上一個失控的疫情來干擾，這都是投資路上的路障。」

謝金河說：「這幾天，大家擔心的通膨問題，但油價、銅價都回檔，在美國掛牌的台積電、聯電及奇景光電ADR都上漲，大家可以稍微放心一些。但這次疫情衝擊台灣的內需產業可能會比去年大，且久，台股恐不易再創歷史高峰。」

(中時新聞網)