110學年度大學個人申請管道提供5.9萬個名額（含外加），各校日前已公布錄取結果，共5.7萬人有資格登記就讀志願序，今天上午9時公告統一分發結果。

大學甄選入學委員會表示，110學年度大學個人申請管道有69校參與招生，提供5萬9528個名額（含外加），吸引8萬5422人報名，各校已於日前完成第二階段甄試並公告錄取結果，合計5萬7746人符合網路登記就讀志願序資格，比109學年度減少逾3000人。

大學個人申請統一分發結果訂於5月20日上午9時起於甄選會網站（https://www.cac.edu.tw/）公告，分發結果由各大學自行寄發通知，考生如對分發結果有疑義，可於5月21日中午12時前到個人申請入學網站申請複查，複查結果於5月24日公告。

大學甄選入學委員會提醒，獲分發錄取生如欲放棄入學資格，應於5月21日至5月24日（每天上午9時至晚間9時）至甄選會網站點選「聲明放棄入學資格登錄作業」，未完成網路聲明放棄者，不得參加110學年度大學考試入學分發、四技二專甄選入學、四技二專聯合登記分發等管道。（編輯：方沛清）1100520

(中央社)