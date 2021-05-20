疫情影響，上百名考生須參加29、30日國中教育會考補行考試，加上中國考場學生，教育部預計今天公布相關措施，至於6月20日特招考試學科測驗，尊重各考區規劃。

會考已於15、16日舉行，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，教育部日前統計有179名學生須居家隔離、居家檢疫及自主健康管理（經醫院安排採檢未獲結果）等狀況，須改參加補考。當考生能力達各校錄取標準時，將以「外加名額」方式錄取，不影響其他考生權益。

會考兩天，部分考生考到一半被衛生機關匡列，要求離場。教育部國民及學前教育署長彭富源當時表示，會和衛生機關聯繫，視考生解除隔離時間而定，以個案研處。

除被匡列考生，中國考場考生比照去年做法，安排參加補考。去年是由命題單位國立台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心另組一份難易度相同試題本，直接在中國印製，取代過去台灣印製再送中國方式，其餘試務作業都與台灣考場相同。

教育部長潘文忠昨天接受媒體聯訪表示，今年中國考場擬不派試務人員前往，而是採保密、在中國製卷等方式因應，相關細節預計今天公布。

另外，今年度高級中等學校特色招生考試分發入學有3區、8校辦理，預計6月20日在各校辦學科測驗；潘文忠表示，特招考試規模相對較小，原則上尊重各考區規劃，但仍要以高規格防疫措施，維護考生與試務人員健康。（編輯：李明宗）1100520

(中央社)