今（20）日是蔡英文總統第二任期滿一周年，也是其執政滿五周年。隨著國內疫情不斷升溫，國民黨主席江啟臣表示，台灣人民一直很努力防疫，沒想到我們會走到這一天；而「缺水、缺電、缺疫苗」儼然成為民進黨施政最鮮明的印象，並稱「寧可不要總統道歉，而要正常生活！」

江啟臣昨在臉書指出，「三缺」都是民進黨執政，錯誤政策造成的後果，缺水是因前瞻計畫「水資源建設」被消耗在景觀彩繪、自行車道、景觀橋等無助水資源的建設，未見超前部署，反是臨渴掘井。

針對缺電，江啟臣指是錯誤預估用電量，民進黨大力鼓吹反核，卻是忽視核安、簡化程序，意圖緊急併聯核三一號機，難掩台灣現況缺電的事實。

至於缺疫苗，他說，疫情指揮中心迄今仍無法說明，疫苗採購遇到的困難到底從何而來，去年本有機會透過民間公司，採購足額的疫苗，為何最後失之交臂？指揮中心從未向民眾說明。

江啟臣表示，蔡政府執政的困境，凸顯出當前執政者風險意識不足，執政不力的真相。因此在520前夕，他再次呼籲民進黨政府，用穩健的國家發展政策，取代大撒幣、大內宣；用理性的管理，取代情感的麻醉劑；而面對民進黨的顢頇與混亂，我們更應該要提醒自己要更努力，讓民眾看到另一種安定治理的選擇。

(中時新聞網)