因加密貨幣價格大幅回升，周三華爾街股市收復盤中大片失土，終場以小跌結束了這個瘋狂動盪的一天，但炒作股走弱仍使市場承壓。

聯準會公布4月會議紀要，內容暗示央行決策官員將在之後的會議上重新考慮資產購買計畫。受此影響，美股午後曾一度加速下探。

周三收盤，道瓊工業平均指數下跌164.62點或0.48%，為33,896.04點，盤中一度下殺586點。

標普500指數下跌0.29%，收在4,115.68點。

在臉書、網飛、微軟和Alphabet等大型科技股反彈帶動下，那斯達克綜合指數收盤僅微跌0.03%，報13,299.74點，盤中一度重挫跌1.7%。

標普500指數11大類股中，僅科技股和通訊服務股收高，分別小漲0.33%和0.10%。能源股大跌2.52%，表現最差，其次為原材料股跌1.54%。

比特幣等加密貨幣突然暴跌引發投資人的恐慌情緒，隨著首當其衝的科技股下殺，華爾街展開了另一個瘋狂的交易日，賣壓隨後蔓延到其他類股，標普500指數盤中一度重挫1.6%跌至谷底。唯一未受到波及的，是包括Target在內等少數幾檔零售股，其強勁的業績表現成為在這場殺戮中的護身符。百貨業者Target終場大漲6.14%，收在219美元。

此前中國監管機關要求國內金融機構不得開展加密貨幣相關業務，可能是引爆這波拋售賣壓的主要原因。

根據Coin Metrics的數據，全球市值最大的加密貨幣比特幣盤中一度暴跌30%，差點失守3萬美元大關。市值第二大的以太幣也曾一度崩跌45%。

在特斯拉執行長馬斯克和方舟投資（Ark Invest）執行長伍德（Cathie Wood）兩大加密貨幣擁戴者出面重申對比特幣的支持後，加密貨幣在午後收復大部分跌幅，亦帶動美股主要指數反彈。根據Coindesk報價，比特幣目前跌逾10%，報37896.20美元。

與比特幣有關的科技股成為重災區。持有比特幣的大戶特斯拉終場股價下挫2.5%。亦購買大量比特幣的MicroStrategy下挫6.6%。甫上市的加密貨幣交易所Coinbase跌近6%。挖礦商Riot Block Chain和Marathon Digital Holdings分別收跌5.56%和5.57%。

女股神伍德（Cathie Wood）的旗艦基金方舟創新ETF（Ark Innovation ETF）下跌1.8%，今年以來跌幅超過17%。

Bleakley Advisory Group投資長Peter Boockvar表示，毫無疑問的，比特幣是市場炒作和風險偏好猖獗的典型代表，在衡量冒險和避險程度時，一定要密切關注比特幣。

(時報資訊)