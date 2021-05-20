國內疫情嚴峻，本土確診案例連日暴增，而且許多病毒傳播鏈和確診感染源都有待進一步釐清，讓實聯制成為首要任務。對此，人稱「天才IT大臣」的行政院數位政務委員唐鳳，繼去（2020）年「口罩地圖」讓日本人驚豔之後，近日唐鳳再度出手，推出超便民的「全國簡訊實聯制」APP，讓店家到消費者透過5秒3步驟輕鬆搞定，而且不用留個資，甚至不用再辛苦手寫，增加染疫風險，消息一出，又在日本推特掀起熱議。

為因應全國防疫警戒提升第三級，讓民眾出入賣場、商店等公共場所實聯制更為方便快速，行政院昨由數位政委唐鳳結合民間業者，完成開發出全國可通用的「簡訊實聯制」新系統，未來民眾只要掃描店家QR Code並按下連結，就會出現代碼簡訊與收件人1922，最後發送簡訊即可，3步驟5秒內輕鬆完成，而且不用付費、免填寫個人姓名、手機等資料，沒有個資外洩疑慮，又能落實防疫措施，因此該系統推出後，隨即引發國內外關注。

有網友向唐鳳「許願」，希望台灣參考歐洲國家製作實聯制APP，引來唐鳳親自回應「已經在趕工了」。（圖／推特）

由於先前曾有網友公開向唐鳳「許願」，表示「總覺得（實名制）可以有更有效率又兼顧個資的做法」，因此希望台灣參考歐洲國家製作實聯制APP，不然每次都要手寫，或者使用商家自行架設的網頁填單，實在勞民傷財，而就在該文下方，唐鳳親自現身感謝網友提案，並回應「已經在趕工了」，讓網友都十分驚喜。

有網友向唐鳳「許願」，希望台灣參考歐洲國家製作實聯制APP，引來唐鳳親自回應「已經在趕工了」。（圖／推特）

而該截圖被PO上推特後，日本網友看了簡直超羨慕，紛紛盛讚「推特收集台灣人的聲音，並安撫他們的焦慮，迅速做出回應，我真的很羨慕他們」、「在台灣，如果你抱怨國家系統，2天後就會迅速改進」、「工作效率好快！」「整個台灣都很了不起，但唐鳳太令人驚奇了」，此外還有當地網友乾脆直接向唐鳳「求救」，直呼「幫助日本吧」，甚至對於自己國家感到失望，紛紛怨嘆「日本IT部門的人無能」、「為什麼兩個世界如此不同，我哭了」、「反觀日本」、「我想搬到台灣」、「日本的IT部長是誰？」

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)