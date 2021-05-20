新冠肺炎疫情最近在台灣急速升溫，本土確診病例近日來都破百，昨(19日)中央流行疫情指揮中心宣布，除了雙北外，全台疫情警戒升至第三級直至28日，意指要求所有民眾出門都必須配戴口罩。主持人于美人則發文，呼籲大家發揮守望相助，互相提醒戴好口罩，更說重話：「對那些堅持不戴口罩還要跟人家吵架的八公八婆真的不要客氣！」

對於台灣疫情升溫，不少藝人最近都在臉書分享心情並向粉絲加油打氣，一起挺過這次抗疫低潮，于美人昨則發文說，疫情指揮中心昨宣布全台防疫同步升到第三級，她有位朋友在路上糾正另一位路人沒戴口罩，幸好對方態度十分良好，立刻從善如流戴好口罩，然後安靜地維持社交距離擦身而過。

于美人發文。（圖／翻攝自于美人臉書）

于美人強調，三級的重點就是只要外出，口罩絕不能摘下來，她痛批那些自己沒做好、被念還要惱羞成怒的人是「八公」、「八婆」，對他們不需要客氣，「很多速食店家和餐廳也都取消內用並禁止借用廁所，不要再吵為什麼，就這樣！不是只有你怕死，別人也要活，好嗎？」

最後，于美人語重心長說，希望大家不要貪一時方便忽略生病的危險，「大家都不方便才能大家都活著！」其他網友也說：「就是有這種不戴口罩的人，真的很想給他『巴蕊』（巴下去）」、「看見一個真實的笑話，一個人騎機車上街，停紅綠燈，旁邊來個中年人抽菸不戴口罩，這人於是就跟中年大叔說，為何不戴口罩，中年大叔說關你什麼事，這人接著說我萬華來的，中年大叔聽後，加緊油門快閃，哈哈哈哈哈！不是不怕死」、「就好像之前政府規定戴安全帽一樣，現在出門沒戴口罩，反而覺得自己是怪胎，凡事都只是習慣問題。大家一起加油」、「這時耍廢，還會被説好棒棒（一起一起都不出門）」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)