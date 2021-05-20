岡山警方19日晚間取締民眾外出未戴口罩。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市政府19日在各區執行取締民眾未戴口罩，楠梓警方共舉發23件違規，並移請高雄市衛生局裁罰。有一陳姓男子在領款時因貪圖一時方便，未戴口罩，因此吃上罰單。

中央流行疫情指揮中心因應本土疫情持續嚴峻，19日下午發布全國疫情警戒提升至第三級，並律定全國民眾外出均應戴口罩，以杜絕防疫破口。

楠梓警方19日晚間執行防疫稽查時，發現有一名陳姓男子前往郵局ATM領款未戴口罩，員警發現後立即蒐證舉發，並詢問其是否知情，該男子表示：「我知道啊，就出門忘記，心想領個錢很快就好，誰知這麼倒楣」。

另有攤商沒戴口罩被檢舉，員警巡邏時接獲報案，稱一處經營炸物攤商老闆沒戴口罩，正埋頭在炸雞排，經員警告知他怎沒戴口罩時，非常驚訝回答：「我以為我這樣是符合規定，法規何時改成不戴口罩全部開罰真是不知道。」

2件違規警方均當場立即開出舉發通知書，截止19日晚間10時止，共舉發23件違規，並移請衛生局裁罰。

另外，岡山分局19日晚間也在岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀及永安區等區，取締民眾騎乘機車或自行車未戴口罩，至19日晚間9時，依法取締告發共13件。

警方表示，按高雄市政府自治條例，授權各局處於轄管業務範圍場域內，對未依規定戴口罩者，開罰3000元至1萬5000元。民眾若違反防疫規定，將交由相關單位裁罰，請民眾應減少非必要的外出及活動，出門務必戴好口罩，全民共同防疫，維護民眾健康。

(中時 )