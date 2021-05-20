周三美股三大指數收黑，僅費半指數收漲1.98%，本土疫情嚴峻，全國進入三級警戒，加上缺水、缺電疑慮，還有沒有520行情備受矚目。台股今(20日)開盤以16222.52點開出，小跌10.14點，台積電以平盤開出後上漲4元來到571元，指數一度翻紅，隨即往下，觸及16041點，力守萬六大關。

投資人擔心通膨造成的影響可能比預期來得快，加上美國聯準會(Fed)4月利率會議紀錄暗示恐將開始討論量化寬鬆(QE)減碼，道瓊等三大指數收黑，僅費半指數一枝獨秀，道瓊工業指數收盤下跌164.62點(或0.48%)，收在33896.04點，標普500指數收盤下跌12.15點(或0.29%)，收在4115.68點，那斯達克指數收盤下跌3.90點(或0.03%)，收在13299.74點，費城半導體指數終場上漲58.13點(或1.98%)，收在2987.28點。

台股19日大洗三溫暖，指數上下震盪逾260點，大盤在鋼鐵、航運族群撐盤下，力守萬六大關，終場加權指數收在16132.66點，小跌13.32點，成交值4383億元，統計外資及陸資賣超293.81億元，自營商賣超6億元，投信則買超21.95億元，三大法人合計賣超277.86億元。

法人表示，19日大盤走勢是開低走高後壓回，終場雖然僅小跌13點，但盤中多空拉鋸，留的上、下影線非常長，都在前一日收盤價附近，顯示前一日追價的投資人並沒有再追，5月接下來的交易日有可能都走整理行情。

(中時新聞網)