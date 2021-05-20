7年前退休的台南高檢署劉姓檢察官，提領795萬元退休金及退撫金後，交給女鋼琴老師使用，前年檢察官死亡後，他的妻子及兒子提告要求女老師返還退休金，台灣高等法院認定，沒有女老師獲得同意、無故意不法侵占，駁回請求、免返還退休金。

劉姓檢察官的繼承人提告表示，她們在劉男過世後，才發現劉的帳戶從2014年至2019年長達5年期間，遭女老師連續多次提領或轉帳795萬4007元，侵占入己，就算是經劉授權，也應將提領的款項交付劉或繼承人，而非占為己有。

檢察官家屬指出，女老師的侵占之侵權行為或不當得利致劉受有損害，她們是繼承人，請求對方應還795萬4007元，及週年利率5％計算利息。

女老師主張，她經劉的授權而分次領取系爭退休金使用，並無侵占或不當得利，且劉生前在2018年預立手書遺囑表明，關於其生前財產之處分，均係依其本意所為，她獲檢方不起訴處分確定，沒有侵占劉的退休金。

一、二審依繼承人所提證據資料，認為無法證明主張女老師故意不法侵占退休金，侵害劉的財產權，判決檢察官家屬敗訴。可上訴。

(中時 )