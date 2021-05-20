中央流行疫情指揮中心昨（19日）宣布桃園新增16起確診案例，其中案2344是金沙酒店一名20多歲的小姐，她是與到酒店消費的苗栗確診者接觸，被匡列居家隔離後確診，由於這名小姐的足跡遍及桃園、蘆竹等區，恐擴大匡列範圍，新聞消出後，金沙酒店引起眾人矚目。

桃園地區過去有三大酒店，包括中國城、天上人間與富麗華三大系列制服酒店，屹立20餘年生意都相當好。但是始終缺乏與台北水準相當的便服酒店，因此業者就將富麗華改裝更名金沙酒店，接著又改為金沙時尚會館，裝潢比起北部酒店更高檔，小姐水準也大幅提升，桃竹地區政商視為招待友人前往就是身分象徵，因政商名流川流不息。

金沙酒店每天有一百名小姐上班任客挑選。（示意圖/中時資料照)

金沙時尚會館位在桃園市桃園區寶山街上，屬於禮服酒店，設有公廳舞池、樂團、歌手在現場駐唱，為了迎合客人，裡面不僅只有KTV包廂，還有酒家的圓桌套包，不僅獨棟建築佔地廣外，內部裝潢更是富麗堂皇。

店面門口看板上可看到金沙前身「富麗華」字樣，不僅是桃園老司機的愛店，桃園地區許多酒店經紀公司在網路拉客打的口號便是「如果想找派頭到金沙時尚會館就沒錯」，可見金沙對桃園地區來說是相當具有知名度。

該酒店從下午2點就開始營業至隔天清晨，每天都超過100位小姐上班，任客人挑選，消費模式則以包廂大小、小姐坐檯時間加上酒錢計價，兩個小時平均一人要7000元左右，小姐平時都著小禮服，遇活動會穿短裙制服。

酒店一樓大廳是氣派非凡的接待室，走到二樓才能進到店裡，不少黑道大哥喜歡到這裡喬事，去年因為疫情生意清淡，後來好不容易有起色，如今卻又傳出店內小姐染疫，這次恐要渡過更長的寒冬。

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(中時新聞網)