隨著本土疫情失控，台灣面臨疫苗數不夠、單一種類選擇不足問題，去年BNT疫苗採購破局原因引發關注。媒體人「逆風的烏鴉」表示，其大致分為「利益派」和「政治意識形態派」兩種說法，但他其實有聽到另一種說法，即東洋去年10月到11月和衛福部談判時，開出疫苗一劑31.5美元，這價格比其他疫苗都還高，衛福部部長陳時中認為台灣疫情「還能等」，遂想等買更便宜的疫苗。

逆風的烏鴉19日在臉書發文表示，對於去年買BNT破局，說法很多，大致分成利益派和政治意識形態派兩種說法；至於是什麼政治打壓可以略過不用想，因為這完全沒有可信度。基本上，他是相信利益派的——為了維持國產疫苗的利益，和有政治人物想從中得利。

逆風的烏鴉指出，在這兩派說法之外，他其實聽過另一個說法。就是去年10月到11月東洋和衛福部談判的時候，當時開出的疫苗價格是一劑31.5美元，這數字比其他疫苗都來得高，於是陳時中產生了一個想法：2021年初以後，各國疫苗研發都會出來，疫苗生產會大爆發，所以疫苗將從賣方市場變成買方市場。台灣疫情還好可以等，所以就等到變成買方市場再買，就可以花比較少的錢買到比較多的疫苗。

對此，逆風的烏鴉認為，這說法看起來是有一點合理性的，大概也反映了當時民進黨政府對疫情的篤定心態。總而言之，這應該是對於去年BNT疫苗破局原因最好的說法了。逆風的烏鴉忍不住質疑：「但儘管是『最好的說法』，但仍舊不是個好的說法。買疫苗如果真的要等便宜，那不如等2022年以後再買，但可能嗎？」

(中時新聞網)