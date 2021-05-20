國內疫情警戒升級，台北市長柯文哲要求民眾「沒事不要外出」，其中北市各快篩站採檢，陽性率比起14日快篩站成立當天的比率已下降。感染科名醫、中華民國防疫學會理事長王任賢昨(19日)在網路節目中直言，「就是因為新北市、台北市做了很廣泛的篩查，『逆時中』做了這項政策，被篩檢到的病人就關起來，讓病例數減少，所以這就告訴你，『逆時中』才會對！」
王任賢19日在網路節目《雲端最前線》中談到，北市快篩做的是「抗原篩查」，與過去彰化、北榮做的血清調查不同，「抗原篩查」是調查現在有多少病人，所以14日快篩站成立，一篩篩出了11%，嚇都嚇死人，以前認為台灣沒有社區感染，結果現在一篩就篩出這數字。
至於，北市的陽性率11%為什麼在這幾天會慢慢下降，王任賢分析，「就是因為新北、台北都做了很廣泛的篩查，『逆時中』做了這項政策，且做了以後，這些被篩檢到的病人就關起來，讓病例數減少，「所以這就告訴你，『逆時中』才會對！『順時中』就錯了」。
王任賢透露，「以前我也是『順時中』，主張不要篩，因為若把篩查當作『子彈』，過去台灣沒有敵人嘛，你發空包彈做什麼？對空鳴槍幹什麼？對不對?但現在敵人來了，當然要開槍啊！一開槍發現子彈不夠啊！所以觀念要轉過來」。
(中時新聞網)
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