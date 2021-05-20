本土疫情連環爆，全國升級至第三級疫情警戒至28日，衛福部長陳時中呼籲人民戴好口罩、勤洗手及減少不必要的移動。不過天氣炎熱，許多人都覺得口罩戴整天很不舒服，對此八點檔演員陳珮騏在臉書開直播，分享「鳥嘴」口罩新戴法，網友狂讚：「太實用了！」

陳珮騏17日在臉書PO文：「又一個被我洗腦加入鳥嘴行列」，照片中，她與女星茵芙合照，兩人的口罩前端都有點鼓鼓的，從側面看起來就像「鳥嘴」，既可以阻擋病毒，又不至於太悶，許多網友響應這樣的戴法，直呼：「昨天有試，真的比較好呼吸」，但也有網友認為臉較大的不適用，而且戴久了耳朵很痛。

聽到各位網友的煩惱，陳珮騏當天收工後火速開直播，「整理了大家的問題，最後一次分享鳥嘴口罩改裝法呦！大臉朋友也可以參考試試，希望大家都能戴的舒適又密實。」她表示鳥嘴口罩是劇組的小朋友教的，還特別去YOUTUBE查過：「我發現有一些護士跟醫生，他們也都滿推薦這樣的作法」，陳珮騏指出，鳥嘴口罩不但能騰出更多呼吸空間，還更服貼臉頰，所以才會透過直播推薦給網友。

她不忘在直播中示範如何綁鳥嘴口罩，提醒網友操作前雙手要先消毒，「兩邊這樣折起來，在這邊就打一個死結就對了」，由於有網友反應長時間戴耳朵會疼痛，陳珮騏緊接著改良鳥嘴口罩，在綁繩加裝肩帶或髮帶，或是拿兩條橡皮筋各自綁在兩邊耳掛上也行。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)