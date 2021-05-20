高雄市一名單親媽因遭到倒會，讓人夫好友有機可趁，先借錢給她後，不斷暗示可以用肉體償債，雙方因此前往摩鐵嘿咻三次，但期間A女擔心被元配發現，偷傳「我認為你老婆最近會查很緊，所以還是小心一點」等訊息給人夫，還是遭到元配識破，被迫付出25萬元私下和解，但元配卻反悔提告，一審判單親媽要陪40萬，但她認為事前已付出25萬決定上訴，高雄高分院判決僅須賠償15萬元定讞。

根據判決書記載，A女與人夫原為朋友關係，人夫於106年9月間偶然得知A女被倒會、經濟出現困難，主動借她3萬元，之後陸續於同年12月間再借36,000元、8,000元、2萬元，共計94,000元。但A女遲未還款，人夫竟於107年4月間開始不斷暗示稱：「愈欠愈多，到時就拿肉來還，若穿丁字褲給我看，就可不用還錢。」

之後人夫更利用被告經濟狀況不佳，單親又有小孩需扶養，多次性騷擾，被告因亟欲清償積欠之債務並斷絕往來，遂勉強隨同前往汽車旅館發生性行為，事後於107年4至6月間，人夫又對A女表示，很同情她的經濟狀況，若是再和他嘿咻，可以繼續提供金援。

A女迫於當時經濟壓力，又和人夫連續發生性行為2次。但A女認為債務業已清償，不斷藉詞推託要和人夫疏遠，未料兩人發生性關係卻被元配發現。

元配看到A女發送給丈夫「我認為你老婆最近會查很緊所以還是小心一點」等簡訊後，利用丈夫名義回覆「沒有關係啦」、「他沒有在說什麼」、「你明天有時間嗎」，果然釣出A女與丈夫有一腿。

元配事後要求A女到住處，過程中不斷恫嚇威脅逼問，人夫則是龜縮將所有責任推到A女身上，元配宣稱只要A女願意承認並寫悔過書以25萬元和解就不會提告。

未料A女借了高利貸和解後，元配又反悔提告，導致A女發生持續性憂鬱症，不時有輕生念頭，目前必須持續就診精神科。

原本一審高雄地院判決A女賠償40萬元，但她認為已付出25萬元而不服上訴，高雄高分院法官調查後，判決僅需賠償15萬元。

(中時新聞網)