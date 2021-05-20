【愛傳媒須文蔚專欄】教育部宣布：全台各級學校5月19日起至5月28日停課，所有學生在家學習，社區朋友憂心弱勢學生在家學習的問題，沒有網路或電腦設備，這該如何是好？

以《2020台灣網路報告》為例，家戶網路使用情形，比較非偏鄉（n=1076）與偏鄉（n=507）家戶上網率，非偏鄉83.0%，偏鄉70.3%，那顯然會有相當多孩子無法遠距受教育。

教育部有所準備，各校會調度設備，四大電信也捐了3萬多張無線上網的門號，但顯然數量會有所不足。

我們緊急盤點宜蘭與花蓮各數位機會中心的平版與筆電，如果周邊弱勢家庭需要設備，希望能更應急。（今年前瞻計畫不再支援平板借用計畫，所以我們的平板電腦有些舊，這有些害羞）

事實上，美國針對疫情衝擊下電腦設備的缺乏：有些家庭雖然位於網路基礎建設完善的地區、也可以負擔月租費，卻缺乏適當的連網設備而無法讓孩子在家上網。

美國社區調查（American Community Survey, ACS）於2018年的資料顯示，全國約有360萬個家庭沒有任何桌上型電腦、筆記型電腦、或平板電腦可供孩子連上網路，這份資料並未就電腦的品質及數量進行調查，因此學生缺乏連網設備的情形可能更嚴重。

新冠肺炎的大流行導致政府關閉學校、大規模實施遠距教學，擴大了學生對連網設備的需求，聯邦政府欲透過CARES法案提供經費協助州政府解決問題：

一、伊利諾州針對公立大學院校的非白人學生、低收入家庭學生、及非都會區學生提供4,900萬美元的補助，讓他們能購買筆記型電腦。密西根州政府更與密西根中等學校管理人協會（Michigan Association of Intermediate School Administrators）合作，提供2,500萬美元資助該協會為學生購買更多電腦及遠距教學所需設備，鼓勵各學區檢視轄區內學生狀況，協助學生獲得適當的連網設備，以便在家裡進行遠距學習。

二、密西西比州則從CARES法案提供的經費中撥款2億美元作為補助金，若學區能補助學生20%的電腦購買費用，另外的80%將由州政府負擔；考慮到CARES法案提供的經費是一次性補助，密西西比州政府在評估相關計劃時，要求申請單位確保採購的設備能長久使用，並注意計劃未來的可持續性。

三、如何讓真正有需要的學生獲得連網設備，也是必須注意的問題，紐約市教育局為了因應新冠肺炎造成的遠距學習需求，採購了一批iPad，將優先分配給待在避難所、臨時家庭、及收養家庭的學生，其次是身心障礙學生及多語種學生，接下來是被安置在公共住房的學生及符合營養午餐費用減免的學生，當上述學生的需求被滿足後，剩餘的iPad才會分配給其他學生。

網路、設備都需要緊急支援，也應當有採購的優惠補貼啊！

作者為國立台灣師範大學國文學系教授

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(中時新聞網)