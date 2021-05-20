【愛傳媒葉毓蘭專欄】疫情急速惡化之際，我要給雙北市長最大的掌聲，因為沒有台北市柯文哲市長首先在萬華設置快篩站，掀開潘朵拉的盒子，現在我們可能都還在連續百日零本土的神話之中，錯失防疫的關鍵時刻，而當醫護因確診爆量備受壓力之際，柯市長更號召退休醫護加入，為後續防疫做最大準備。

更要感謝新北市侯友宜市長，提出徵用旅館作為「集中檢疫中心」安置輕症及無症狀者，國際經驗顯示，此波疫情無症狀者與輕症者也有強烈的傳染力，所以才有幾位活動力強的感染者讓疫情在全國強力擴散。

而變種病毒隨時惡化的可能，更讓國人不應輕忽任何可能症狀，像是日前萬華確診婦人從輕症到快速惡化，在還沒有被收治到醫療院所前就在家中不幸亡故。

此外新北市動員大量警力，對不戴口罩民眾一律落實開罰的霹靂手段，也是為防疫做出重要示範，疫情來勢洶洶，民眾更應提高警覺，加強落實配戴口罩，我相信霹靂手段後面的是維護國人生命安全的菩薩心腸。

我要感謝雙北市長為了市民健康，勇敢地逆時中，共同為防疫提升強度，從中央頻頻跟進來看，例如篩檢站、停課措施及防疫升級三級，冒著被側翼網軍與反對者出征的情況，為全體國人安全推進了正確的一步，這些都是我要給與掌聲之處。

防疫需要全民總動員，感謝每一位在防疫最前線的指揮官做出正確決策。只有透過全民合作與醫療體系動員才有可能讓我國人民擺脫威脅。

我們需要的是更多的合作還有落實防疫措施，中央並且不應拒絕地方政府的需求與聲音，更不應該動員網軍側翼圍剿有異議的地方首長或民代，我看到中央太多雙重標準，對於御用媒體人洩密與民眾大小眼，這些都是無助於防疫的錯誤之舉。

最後，我國國內防疫，已經落後全球一大截，指揮中心不妨可以參考德國等國，對於快篩試劑積極普及的措施，除了居民每人每週一次免費在篩檢站快篩，民眾還可以自己前往藥妝店額外購買，費用大約只需支付3歐元（約新台幣100元），就可在家看說明書自我篩檢，或是有分盒裝五次快篩，台幣約六百元。自去年以來我國超過數十家廠商已經投入快篩試劑的生產，出口產能更上看千萬劑，為何我國至今還一劑難求，明顯和世界潮流背道而馳。

除了號召退休醫護加入抗疫之戰外，也不妨參考印度經驗，在現在印度醫療資源匱乏時，有許多旅居歐美的印裔醫師，透過視訊會診，協助母國處理慘烈的疫災。

而對於中央極力抵抗的輕症者收治措施，無論名稱是否為方艙醫院或是臨時醫院等其他名稱，其實世界各國如美國、德國、英國、西班牙乃至新加坡等，都有實施案例，日本則以徵召旅館來實施，過去一年四個月我們有了傲人的防疫成績，是因為全體國人還記得17年前SARS的痛，都願意戴口罩、勤洗手，做好個人的防疫，但是其他國家都有過病例暴增分艙分流的經驗，疫情指揮中心不應自滿於過去防疫成功的光環，更應借鏡其他國家們成功抗疫的經驗，虛心改進，才能讓全國人民安全度過難關。

作者為立委、前警大教授

照片為疫情指揮中心官網截圖

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(中時新聞網)